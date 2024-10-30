快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

歐洲議會友台小組主席蓋勒 獲頒贈國會榮譽獎章

中央社／ 台北30日電
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（中）一行訪問團，韓國瑜贈送凱勒國會二等榮譽勳章，表彰彼此的深厚友誼與關係。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天接見歐洲議會跨黨派議員訪台團歐洲議會友台小組主席凱勒（中）一行訪問團，韓國瑜贈送凱勒國會二等榮譽勳章，表彰彼此的深厚友誼與關係。記者潘俊宏／攝影

立法院韓國瑜今天在立法院頒贈「國會二等榮譽獎章」，給歐洲議會友台小組主席蓋勒，表彰他長年致力加強歐盟地區與台灣間友好交流及合作關係，積極促成立法院國際社會參與，貢獻良多，功績卓越。

韓國瑜下午接見歐洲議會跨黨派友台議員訪問團，訪賓包括蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）及議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。

國民黨立委陳永康、林倩綺，民進黨立委莊瑞雄、張雅琳，民眾黨立委陳昭姿，今天在場歡迎訪賓。歐洲議會跨黨派友台議員訪問團表示，感謝立法院溫馨接待。

韓國瑜致詞時說，歐洲議會友台小組成立33年來，對台灣非常友善，幫助台灣國際生存空間。

韓國瑜指出，歐洲過去引領、推動地球村文明的發展，直到現今不論在民主、人權、自由，以及最重要的課題氣候變遷、再生能源，歐洲依然領導全球；台灣人民熱情歡迎歐洲議會跨黨派友台議員訪問團到訪，立法院也重視歐洲議會。

蓋勒致詞時說，期待台歐關係持續深化，促進雙邊交流，包括經貿關係。

隨後，韓國瑜頒贈國會二等榮譽獎章給蓋勒，表彰他長年致力加強歐盟地區與台灣間友好交流及合作關係，積極促成立法院國際社會參與，貢獻良多，功績卓越。

立法院 議員 韓國瑜

延伸閱讀

歐洲議會友台小組主席凱勒：不能讓一中政策阻礙雙邊交流

康芮颱風來襲...商人節大會在嘉義周五如期舉行 韓國瑜參加

韓國瑜、卓榮泰抱萬聖節扮裝小朋友合影

民進黨立委釋憲後拿周萬來開刀 張啓楷直言劍指韓國瑜

相關新聞

還原開嗆經發會始末 朱敬一曝事後被政院「通緝到案」

行政院經濟發展委員會顧問朱敬一等人發文砲轟，產業界建議侷限又涉私利，被解讀是自己人對賴政府開砲，朱今還原當時狀況，還稱當...

「領土論」+「祖國論」 賴清德要用最大公約數團結國家

賴清德總統近來兩岸論述著重「中華民國」，且更進一步強調「領土論」、「祖國論」等。據了解，「領土論」是賴總統受到聯電創辦人...

賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

賴清德總統近來常提「中華民國」，將中華民國當成團結台灣的最大公約數。國民黨立委賴士葆今日表示，中華民國必須完整，不能是「...

批賴兩岸論述 李彥秀：政黨路線非精神講話就可華麗轉身

賴清德總統上任後提到的兩岸論述，從領土論到祖國論，引發遭藍營質疑是為騙選票。國民黨立委李彥秀說，政黨的路線與價值，是支持...

民調：過半數綠營支持者不認同廢死大法官

民調顯示：82%民眾反對廢除死刑，64.9%民眾反對立法院配合修法提高死刑門檻，進一步的交叉分析顯示，民進黨支持者中有51.5%反對立法院對新的支持廢死的大法官提名投下同意票。 新國會智庫10月29

2026選新北市長？李四川：現在為止沒有要去

針對2026新北市長選舉，藍綠白人選備受關注，台北市副市長李四川仍未鬆口要選，台北市長蔣萬安則常在鏡頭前用歌聲留人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。