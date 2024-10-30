歐洲議會友台小組主席蓋勒 獲頒贈國會榮譽獎章
立法院長韓國瑜今天在立法院頒贈「國會二等榮譽獎章」，給歐洲議會友台小組主席蓋勒，表彰他長年致力加強歐盟地區與台灣間友好交流及合作關係，積極促成立法院國際社會參與，貢獻良多，功績卓越。
韓國瑜下午接見歐洲議會跨黨派友台議員訪問團，訪賓包括蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）及議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。
國民黨立委陳永康、林倩綺，民進黨立委莊瑞雄、張雅琳，民眾黨立委陳昭姿，今天在場歡迎訪賓。歐洲議會跨黨派友台議員訪問團表示，感謝立法院溫馨接待。
韓國瑜致詞時說，歐洲議會友台小組成立33年來，對台灣非常友善，幫助台灣國際生存空間。
韓國瑜指出，歐洲過去引領、推動地球村文明的發展，直到現今不論在民主、人權、自由，以及最重要的課題氣候變遷、再生能源，歐洲依然領導全球；台灣人民熱情歡迎歐洲議會跨黨派友台議員訪問團到訪，立法院也重視歐洲議會。
蓋勒致詞時說，期待台歐關係持續深化，促進雙邊交流，包括經貿關係。
隨後，韓國瑜頒贈國會二等榮譽獎章給蓋勒，表彰他長年致力加強歐盟地區與台灣間友好交流及合作關係，積極促成立法院國際社會參與，貢獻良多，功績卓越。
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