快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎4人遭疑是內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲議會友台小組主席凱勒：不能讓一中政策阻礙雙邊交流

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）今天率團拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜致贈立法院二等榮譽獎章，並親自替凱勒戴上。記者王千豪／攝影
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）今天率團拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜致贈立法院二等榮譽獎章，並親自替凱勒戴上。記者王千豪／攝影

歐洲議會24日通過挺台決議文，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）今天率團拜會立法院韓國瑜，並表示這份決議文是歐洲執委會爭辯後的結果，雖然有一中政策，但不能讓一中政策阻礙雙邊國會的交流。

凱勒今天率歐洲議會議員到立法院拜會韓國瑜，並致贈一份用磅數比較高的紙張所印製的「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議文給韓國瑜，韓國瑜反贈立法院二等榮譽獎章，並親自替凱勒戴上。

韓國瑜致詞表示，歐洲議會剛選舉完畢，號稱地表上人口投票最多的歐洲議會，高達4億3千萬人投票，在座議員脫穎而出，有的連任成功、有的初選成功，身為立法委員，經過激烈的選戰，他們感同身受，在這裡特別熱情的恭喜。

韓國瑜指出，歐洲議會友台小組成立33年以來，對台灣非常地友善、友好，幫助台灣在國際空間上生存，特別是2010年申根公約，歐洲議會全力支持台灣，使得台灣2300萬人在歐洲旅遊的時候，依然享受這個政策。

韓國瑜說，過去500年都是歐洲在引領著地球村的每一個角落，推動地球村文明的發展，即使到了今天，歐洲不管在民主、人權、自由，以及最重要的課題氣候變遷跟再生能源，依然領導著全球，所以代表所有歐洲人民的歐洲議員到訪，立法院以及所有台灣人民熱情歡迎。

韓國瑜打趣，立法院只有113位立委，今天現場有5位跨黨派立委到場歡迎，代表對歐洲議會的重視，「委員在這裡看起來規規矩矩、很老實，但我們背後吵架吵得非常厲害」。

凱勒表示，上周歐洲議會以4分之3的票數通過一個決議案，針對中國不當引用聯大2758號決議，以及關於台灣的軍事演習，這份決議是跨黨派支持的，以及歐洲執委會經過許多討論、爭辯之後所做出的決定。

凱勒說，雖然有一中政策，但不會讓一中政策阻撓雙邊國會之間的交流，他非常期待立法院的同仁能夠多參與多邊的活動，包括在布魯塞爾或是史特拉斯堡等。

最後，凱勒強調，民主受到了威權政體的挑戰，雙方應該要更加的團結，用更完善、更完整的交流來因應這樣的挑戰，安全跟國防應該是雙方的首要之物，希望透過今天的分享能夠深化台灣與歐盟之間的種種關係，包括經貿。

一中政策 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

康芮颱風來襲...商人節大會在嘉義周五如期舉行 韓國瑜參加

韓國瑜、卓榮泰抱萬聖節扮裝小朋友合影

民進黨立委釋憲後拿周萬來開刀 張啓楷直言劍指韓國瑜

韓國瑜出手！總預算案朝野協商達共識 卓榮泰將赴立院報告

相關新聞

還原開嗆經發會始末 朱敬一曝事後被政院「通緝到案」

行政院經濟發展委員會顧問朱敬一等人發文砲轟，產業界建議侷限又涉私利，被解讀是自己人對賴政府開砲，朱今還原當時狀況，還稱當...

「領土論」+「祖國論」 賴清德要用最大公約數團結國家

賴清德總統近來兩岸論述著重「中華民國」，且更進一步強調「領土論」、「祖國論」等。據了解，「領土論」是賴總統受到聯電創辦人...

賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

賴清德總統近來常提「中華民國」，將中華民國當成團結台灣的最大公約數。國民黨立委賴士葆今日表示，中華民國必須完整，不能是「...

批賴兩岸論述 李彥秀：政黨路線非精神講話就可華麗轉身

賴清德總統上任後提到的兩岸論述，從領土論到祖國論，引發遭藍營質疑是為騙選票。國民黨立委李彥秀說，政黨的路線與價值，是支持...

歐洲議會友台小組主席凱勒：不能讓一中政策阻礙雙邊交流

歐洲議會24日通過挺台決議文，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）今天率團拜會立法院長韓國瑜，並表示...

郭智輝引王陽明詩辯護供電 朱立倫：知行不一 何來遠見？

對於外界質疑政府供電承諾過於樂觀，經濟部長郭智輝今引用王陽明「蔽月山房」詩作為自己辯護，回應「每個人角度不同」。國民黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。