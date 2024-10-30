歐洲議會友台小組主席凱勒：不能讓一中政策阻礙雙邊交流

歐洲議會24日通過挺台決議文，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）今天率團拜會立法院長韓國瑜，並表示這份決議文是歐洲執委會爭辯後的結果，雖然有一中政策，但不能讓一中政策阻礙雙邊國會的交流。

凱勒今天率歐洲議會議員到立法院拜會韓國瑜，並致贈一份用磅數比較高的紙張所印製的「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議文給韓國瑜，韓國瑜反贈立法院二等榮譽獎章，並親自替凱勒戴上。

韓國瑜致詞表示，歐洲議會剛選舉完畢，號稱地表上人口投票最多的歐洲議會，高達4億3千萬人投票，在座議員脫穎而出，有的連任成功、有的初選成功，身為立法委員，經過激烈的選戰，他們感同身受，在這裡特別熱情的恭喜。

韓國瑜指出，歐洲議會友台小組成立33年以來，對台灣非常地友善、友好，幫助台灣在國際空間上生存，特別是2010年申根公約，歐洲議會全力支持台灣，使得台灣2300萬人在歐洲旅遊的時候，依然享受這個政策。

韓國瑜說，過去500年都是歐洲在引領著地球村的每一個角落，推動地球村文明的發展，即使到了今天，歐洲不管在民主、人權、自由，以及最重要的課題氣候變遷跟再生能源，依然領導著全球，所以代表所有歐洲人民的歐洲議員到訪，立法院以及所有台灣人民熱情歡迎。

韓國瑜打趣，立法院只有113位立委，今天現場有5位跨黨派立委到場歡迎，代表對歐洲議會的重視，「委員在這裡看起來規規矩矩、很老實，但我們背後吵架吵得非常厲害」。

凱勒表示，上周歐洲議會以4分之3的票數通過一個決議案，針對中國不當引用聯大2758號決議，以及關於台灣的軍事演習，這份決議是跨黨派支持的，以及歐洲執委會經過許多討論、爭辯之後所做出的決定。

凱勒說，雖然有一中政策，但不會讓一中政策阻撓雙邊國會之間的交流，他非常期待立法院的同仁能夠多參與多邊的活動，包括在布魯塞爾或是史特拉斯堡等。

最後，凱勒強調，民主受到了威權政體的挑戰，雙方應該要更加的團結，用更完善、更完整的交流來因應這樣的挑戰，安全跟國防應該是雙方的首要之物，希望透過今天的分享能夠深化台灣與歐盟之間的種種關係，包括經貿。