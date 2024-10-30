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郭智輝引王陽明詩辯護供電 朱立倫：知行不一 何來遠見？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

對於外界質疑政府供電承諾過於樂觀，經濟部長郭智輝今引用王陽明「蔽月山房」詩作為自己辯護，回應「每個人角度不同」。國民黨主席朱立倫今天表示，建議郭智輝不如去讀王陽明學說中的「知行合一」，如果知行不一，何來遠見？

朱立倫今在中常會指出，能源安全不只是經濟問題，也是國安議題，昨天他在接見歐洲議會跨黨派議員時談到，台灣能源政策因民進黨意識形態跟錯誤能源政策，造成電價高漲、環境汙染，更造造成國安重大危機。

朱立倫說，我國能源有97%是進口的，用於發電占很大比例，如果發生重大天然災害如颱風、國際戰亂或兩岸緊張，造成能源進口延宕，就會讓台灣面對能源跟缺電的嚴重問題。能源是國安考量，絕不只是牽涉到核電這麼單純的問題，所有外國議員都深有同感，希望大家力勸民進黨調整能源政策。

朱立倫說，今天又看到郭智輝在立法院引用王陽明的詩，他建議郭智輝倒不如去讀一下，陽明學說最根本的精神就是知行合一，他要提醒郭智輝，如果知行不一，何來遠見？空談不如履行，這是陽明學說最基本的了解，好好把能源提供出來，讓大家安心投資台灣、企業放心擴大投資，有沒有缺電不用問部長，問企業界跟市民就非常清楚。

朱立倫 郭智輝

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