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郭智輝保證滿足輝達百億度電力需求 藍委齊批：草率

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
經濟部長郭智輝今表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝今表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影

經濟部長郭智輝昨日表示，可以供應輝達100億度綠電需求。國民黨立委今日齊批郭智輝太過草率，立委李彥秀更說，郭智輝「送」給輝達百億度的綠電，嚴重失格。

繼昨日保證可以供應100億度綠電需求後，郭智輝今日表示，目前台灣綠電發電量約268億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求。不過郭在立法院經濟委員會備詢時，又表示「就我們的資料，黃仁勳沒有說要100億度綠電」。

李彥秀說，10月中，郭智輝才為了「菲律賓取電」向全民道歉，表示政策沒有成形的規劃不應「講太早」，有時忘記自己不是董事長，好不容易安靜了半個月，郭智輝又在國會殿堂信口開合，還沒看到輝達的投資計畫與評估，就直接「送」給輝達100億度的綠電，不僅專業蕩然無存，更是嚴重的失格。

李彥秀表示，在邁向淨零碳排的戰役上，現階段，綠電不僅是「稀缺資源」，更是國家產業發展的「戰略資源」，大企業要綠電、中小企業也要綠電，郭智輝大話一句，就奉上台灣一半的綠電資源，請問台積電以及台灣諸多的「隱形冠軍」要如何自處？

李彥秀強調，另一個更嚴峻的問題是，「戰略資源」的綠電過度集中在「贏者圈狹小」，就業人數為極小眾的AI產業，台灣的產業發展失衡問題將更加惡化，連帶也會造成台灣薪資結構惡化的苦果，作為經濟與能源規劃的主責機關，爭取輝達來台設廠，當然很重要，但是還沒看到計畫書，就把台灣的「底牌」和盤托出，郭智輝離譜至極。

國民黨立委張嘉郡說，郭智輝回應過於草率，這也不是郭第一次天馬行空、信口開河。郭智輝上任前，就曾經提過考慮重啟核能，上任後反覆，稱不考慮了，最近又說考慮開放小型模組化反應爐（SMR）。郭智輝言論顛倒，令人擔心。

張嘉郡表示，美國在台協會（AIT）處長谷立言曾提到「導致台灣半導體產業出走的原因，就是缺水、缺電」。現在的行政院、經濟部彷彿「走鋼索」，要如何說服國人、國際商業、大企業「台灣不缺電」，必須要拿出具體增電方案。

李彥秀 郭智輝

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