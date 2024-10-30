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還原開嗆經發會始末 朱敬一曝事後被政院「通緝到案」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中研院院士朱敬一。圖／聯合報系資料照片
中研院院士朱敬一。圖／聯合報系資料照片

行政院經濟發展委員會顧問朱敬一等人發文砲轟，產業界建議侷限又涉私利，被解讀是自己人對賴政府開砲，朱今還原當時狀況，還稱當時還被行政院「通緝到案」。儘管此舉似乎打擊賴政府威信，但他說，該講的話還是要講，本於誠意溝通就是這樣。

行政院經濟發展委員會聚焦創新經濟、均衡台灣與包容成長，首場民間顧問會議9月落幕，政院再將意見帶回研擬是否形成政策。包容成長組顧問召集人朱敬一，日前偕其他3位顧問林明仁、陳東升、劉錦添發布聲明點出五大穩題，質疑業界顧問侷限又涉私立，若率爾當成政策大力推動，將對經濟產生重大傷害。

網路節目「齊有此理」中午播出朱敬一專訪內容。朱敬一還原，當時顧問會議分三組開一整天的會，下午報告後再由院長總結，沒機會在現場對別組內容提出想法，禮貌上也不好在院長總結前說「等一下」，這很奇怪，場合不對。他說，說不定人家沒有惡意，但看起來不完整，事後討論後才提出一些意見。

然而，此舉讓外界解讀朱敬一等人不認同經發會，朱敬一表示，這也不是批評，因為不是只開一次會，以後還有機會，也因政院會把顧問意見提到委員會，有些意見還是要提醒給委員們知道。

他強調，大老闆本身沒有什麼不對，從企業家角度，就是要替企業爭取利益，天經地義。他們希望能夠減稅，但從經濟、國家的角度看，不能每個人都各自說要減稅，最後稅不夠怎麼辦，所以希望有個機制綜整各方意見，不能各自就照自己的利益講。 

主持人王時齊追問，提出看法後行政院長卓榮泰是否有跟朱聯繫？朱笑稱，他們四個人後來被行政院「通緝到案」，雙方再溝通，畢竟他們臉書聲明文字不多，不見得完整。至於卓揆如何回應，是否稱會重視顧問建議，會納入委員會層級討論，朱則說，當然是這樣講，總不會說顧問意見他不重視。 

對於顧問開砲被政治聯想是否並非他的初衷，朱敬一強調，他們就是想談事情，而非政治高手，玩在裡頭大家都覺得很辛苦，而他並不擔心發言將對政府產生一定誠度的打擊，朱認為，該講的話還是要講，不可能講話後一點影響都沒有，當然會影響，但本於誠意溝通就是這樣子。

至於是否會擔心被政治利用，朱敬一指出，意見如果被放大到一百倍、一千倍，當然會有點不舒服，但人生有多少事情漸漸都舒服呢？

朱敬一 經發會 行政院

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