中方曾要求美方直言反台獨遭拒 綠：彰顯美對台承諾

路透社報導，中國國家主席習近平曾要求美國總統拜登改變美方討論對台灣獨立立場時所用的措辭，但遭拒絕。民進黨立法院黨團今天表示，彰顯美國捍衛長期以來對台主張，台灣的主權和安全是美國會履行的承諾。

路透社報導，拜登與習近平去年11月在舊金山會面，習近平與幕僚當時要求拜登及其團隊更改美國官方聲明中的措辭，中國希望美國直言「我們反對台灣獨立」，而不是現在所說的「不支持」台灣獨立，但美方拒絕改變說法。

民進黨團今天上午在立法院舉行輿情回應記者會。媒體詢問，在美國選舉關鍵時刻，該篇報導是否透露拜登不畏北京壓力的訊息。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，美國官方多次表達，不論誰入主白宮，對台政策都不會改變，不論誰當選美國總統，對台灣的支持也不會改變。

吳思瑤說，「挺台抗中」不只是美國的現行政策，而是國際社會民主同盟國家的新顯學。民進黨團對於美國大選結果予以祝福跟尊重，也深信白宮易主或是民主黨續任，不會發生對台政策大轉彎。

吳思瑤指出，對於路透社的報導內容，彰顯美國清楚捍衛長期以來的對台主張，台灣的主權和台灣的安全都是美國會履行的對台承諾。

對於中國福建省昨天公布新一波對台措施，包括提供台灣民眾開設證券帳戶便利性、鼓勵台灣護理人員前往就業等。

吳思瑤說，中國的惠台措施不過是為了轉移其內政失靈的焦點，透過惠台政策解決中國內部經濟疲弱不振的現況。中國現在最危急的是內部治理、經濟失能問題，惠台措施越推越多，效用也會越來越低，台灣產業界跟民眾都有辦法判斷，沒有人會再上當。