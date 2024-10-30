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賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統近來常提「中華民國」，將中華民國當成團結台灣的最大公約數。國民黨立委賴士葆今日表示，中華民國必須完整，不能是「斷頭式」的。

賴清德長期被認為是「台獨金孫」，近日卻常在公開場合提及中華民國，例如賴總統於國慶晚會當日拋出「祖國論」，引起軒然大波。

賴士葆說，賴清德說「中華民國是台灣最大公約數」，但這個「中華民國」必須是完整的中華民國，不能是「斷頭式的中華民國」。中華民國歷史是從1912年開始算起，中間所有發生的歷史都要接受，譬如「八年抗戰」，賴清德提過抗戰嗎？

賴士葆提到，台灣光復節是中華民國戰勝，接收台灣，民進黨對此有接受嗎？很清楚可以看到，問題在總統、執政黨的心態，不能是喜歡用的時候，把中華民國拿出來晃一下，骨子裡卻不是如此。

賴士葆強調，賴清德若真將中華民國當成最大共識，跟大陸交流時，動輒指對岸在統戰，或是搞抗中、反中，這些大可不必。講的與做的是前後矛盾。

賴士葆 賴清德

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