批賴兩岸論述 李彥秀：政黨路線非精神講話就可華麗轉身

賴清德總統上任後提到的兩岸論述，從領土論到祖國論，引發遭藍營質疑是為騙選票。國民黨立委李彥秀說，政黨的路線與價值，是支持者情感的長期認同與依附，絕不是領導者一篇官式演說，或中常會的精神講話就可以「華麗轉身」。

媒體報導，賴清德日前在民進黨中常會上，分享執政後分階段「確立中華民國論述」，並強調面對險峻的國際情勢及中國威脅，擔任總統絕對有責任團結國家，而現在就只有「中華民國」能夠讓所有人團結。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，根據中華民國憲法，中華民國包含大陸地區，不把大陸同胞當成敵人，也預設未來統一的目標。但是賴清德口中的「中華民國」完全不這樣，把大陸當成另一個國家，把大陸同胞當成敵人，這是真台獨路線，賴清德口中的「中華民國」是假的。

蕭旭岑說，從領土論到祖國論，賴清德的兩岸論述不是混亂而已，而是不誠實。如果賴清德完全遵循中華民國憲法，依據兩岸人民關係條例和大陸和平共處，不把台灣帶向戰爭邊緣，這樣的「中華民國」才能真正團結國家，否則他說再多次的「中華民國」，都只是為了騙選票而已。

李彥秀指出，賴清德從「台獨金孫」，到「務實的台獨工作者」，再華麗轉身成為「中華民國派」，不僅台灣人民打了一個大問號，連深綠獨派都坐不住了。為了賴清德不惜得罪蔡英文的辜寬敏，其遺孀王美琇都公開表示，想找賴清德聊聊「這個國家的歷史是從什麼時候開始？」

李彥秀提到，國慶演說，賴清德全場扳著臉孔念稿，第二天各家早報不約而同放出「美方官員表示，台灣已先簡報國慶演說內容」消息。顯然賴清德的國慶演說只是美方盯場下的「政治秀」，避免在美國大選前的敏感時刻橫生意外。

李彥秀說，不可諱言，賴清德的深綠背景是最有能力修改台獨黨綱，帶領民進黨走過「轉型之痛」的黨主席，但如果將「政黨轉型」視為騙票的工具，實際上卻是借殼上市，用中華民國包裝新兩國論，賴清德的國家認同論述將猶如走鋼索，想要兩邊討好，卻很可能自己先摔的粉身碎骨。

李彥秀認為，2024年總統大選賴清德得票率40%，根據政大選研的最新民調，希望「盡快獨立」的比例僅有3.8%。顯見即使是民進黨支持者，也有相當大的比例是「中華民國派」。藍營必需要有絕對的自信，即使賴清德向「中華民國」靠攏，國民黨作為最大在野黨，就是全力監督執政黨的表現，沒有統獨意識形態的綁架，選民更能理性評判賴政府在內政、經濟、民生的成績單，對在野黨而言，反而更有空間。