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「領土論」+「祖國論」 賴清德要用最大公約數團結國家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統近來兩岸論述著重「中華民國」，且更進一步強調「領土論」、「祖國論」等。據了解，「領土論」是賴總統受到聯電創辦人曹興誠「台灣從來都不是中華人民共和國的領土」說法所啟發，認為應傳遞給國人；而繼之而來的「祖國論」，是賴總統認為當前能讓國人團結的最大公約數。

據悉，賴總統是在一次偶然機會，看到曹興誠引用相關史實，來闡述台灣自古就是中國的一部分的說法相當可笑，台灣從來都不是中華人民共和國的領土。賴總統認為這段論述言之有物，也和身邊幕僚說，應該多講、要多擴散，賴本人也在接受電視專訪時，揉合他的觀點，加以完整闡述。

幾周後，賴總統在國慶晚會上再拋出「祖國論」。據悉，賴總統也在隔一次的民進黨中常會上，向中常委們說明，中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數，而他身為總統，團結國家正是他的的責任。

「祖國論」發酵後，黨內外都對賴清德發表和民進黨史觀有別論述，高度關注。據悉，賴清德在下一次中常會時，向中常委們表示，關於中華民國相關闡述，是分階段的，前總統蔣經國先曾說「他是中國人也是台灣人」；前總統李登輝曾說「中華民國在台灣」；前總統陳水扁曾說「中華民國是台灣」，前總統蔡英文則是「中華民國台灣」。

賴清德說，為了團結國家，分階段的中華民國論述要持續下去，他認為當前最能團結國家的，就是「中華民國」，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產；民進黨人士表示，從「領土論」到「祖國論」，賴總統都希望給社會更多討論空間。

賴清德

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