卓榮泰立院報告總預算編製 黃國昌：講清楚為何未依法編列

明年度中央政府總預算在國會卡關，行政院長卓榮泰本周即將提出報告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰忘記依法行政的原則，立法院修正通過的法律，行政院不依法編列預算，邀請他來立法院進行報告，就是說清楚講明白的機會。

立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，朝野立委經過討論達成共識，行政院長、主計長等相關部會首長11月1日及11月5日赴立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，卓榮泰報告的原則很簡單，就是請他說清楚講明白，為什麼不依法編列預算，然後還要透過民進黨，一天到晚在外面放鞭炮，聲稱在野黨立委擋預算，忘記依法行政的基本原則。

黃國昌說，立法院修正通過的法律，行政院不依法編列預算，現在邀請卓榮泰前來報告，就是給他說清楚講明白的機會。

另外，民眾黨立委張啓楷昨天在立法院質詢指出，輝達執行長黃仁勳返台投資條件是100億度綠電，經濟部長郭智輝秒答「我們可以給他」，面對立委追問可否直接掛保證，郭智輝則回應「他開出條件，我們就能做。」

黃國昌聽聞後反嗆，郭智輝作為經濟部長，講話完全不負責任，也不是今天才發生，「對於經濟部長對外所做的宣示，我個人目前是打折再打折」，包括是否要到菲律賓發展綠電、海底電纜要怎麼鋪設，就連再生能源發展路徑，面對立委詢問都講不出來，還馬上拍胸脯說沒有問題。

黃國昌指出，針對再生能源發展路徑，郭智輝說不是線性關係、也不是函數關係，話講得非常玄，自己要求經濟部提供資料，從2026年、2028年到2030年怎麼達標，郭智輝拍胸脯說沒有問題，結果到現在還沒拿到，也只說還沒有盤點完。

黃國昌批評，郭智輝非常不負責任，政策規劃也完全不認真，甚至在國會殿堂信口開河，就連最基礎的資料都交不出來。