快訊

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

20年前曾換肝 資深演員石英病逝享壽82歲

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】谷立言打臉卓榮泰 缺綠電沒有疑美論

聯合報／ 主筆室
台灣人擔心「半導體去台化」，台積電變成「美積電」，美國在台協會處長谷立言認為，台灣的生態系沒辦法取代、沒辦法複製，美國或其他國家不可能取代。記者林伯東／攝影
台灣人擔心「半導體去台化」，台積電變成「美積電」，美國在台協會處長谷立言認為，台灣的生態系沒辦法取代、沒辦法複製，美國或其他國家不可能取代。記者林伯東／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時稱，台灣半導體大廠赴美，不是強迫或拉攏，而是因為台灣電力、勞動力或水源，特別是綠能，沒辦法滿足未來半導體的需求。谷立言一個巴掌打在行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝臉上，五指印痕紅通通。

台灣人擔心「半導體去台化」，台積電變成「美積電」，台灣將喪失護國神山。谷立言安慰說，台灣不應該擔心，台灣的生態系沒辦法取代、沒辦法複製，美國或其他國家不可能取代。但台灣人對「半導體去台化」不只是擔心，而且擔心到疑美；谷立言的安慰，很難釋疑。

谷立言提到，與上次在台擔任AIT副處長時期相比，這次任期聽到更多「疑美論」討論，令他相當意外，他還沒找到疑美論突然增加的原因。其實原因很多，從川普拿筆尖（台灣）戳大書桌（中國），到拜登自阿富汗倉促撤軍和俄烏戰爭不出兵，都加深疑美論；尤其台積電如果變成美積電，台灣如何不疑美？

不過，谷立言急著為美國辯解，卻顧不得民進黨政府的面子。他說，半導體大廠赴美不是強迫或拉攏，而是因為台灣電力、勞動力或水源，特別是綠能，沒辦法滿足未來半導體的需求。其實，有沒有強迫或拉攏，蔡政府和賴政府都不敢說實話，但台灣民眾心中自有一把尺，恐怕谷立言的說法本身就很可疑。

當初有關台積電赴美的問題，台積電創辦人張忠謀多次公開表達反對的態度。但是在川普強邀之下，蔡英文打包台積電當作外交伴手禮；拜登上台後又極力拉攏，允諾巨額補貼，台積電逐漸看清國際政經情勢的現實，轉而積極分散地緣政治風險。不論這是不是強迫、有沒有拉攏，台積電都沒有說不的餘地。

事實上，台積電作為台灣的護國神山，在土地、人力、水源，乃至綠電等資源的取得上，都占有絕對的優勢；然而，台積電作為兵家必爭之地，在美中競爭與地緣政治上，卻只能被迫選邊。台灣人憂心台積電變成美積電後，美國就不管台灣了，這種擔心不是沒道理的；在這一點上，谷立言不能怪台灣人疑美。

然而，谷立言的辯解，也直接戳穿了從蔡政府到賴政府一貫的膨風與謊言。雖然郭智輝隨口就保證可以給輝達100億度綠電，卓榮泰也說「還好現在有如此之多的綠電」，但台電才說不核供桃園以北五MＷ以上的資料中心，郭智輝也有到菲律賓種電輸回台灣的狂想，都說明台灣缺電，特別是缺綠電的窘迫。

谷立言打賴政府的臉為美國辯護，卓榮泰倒是沒太大反應，只弱弱地辯解，政府一直確保民生與產業用電安全無虞，對全世界夥伴國家與民主供應鏈夥伴也做這樣的承諾，台灣用電與用水不會有大問題。

所以，台積電為何赴美？台灣用電有沒有問題？谷立言仍為疑美論傷神。不過，他略可寬慰的是，台灣缺不缺「如此之多」的綠電，問問任何台灣人，到底相信谷立言，或者相信卓榮泰和郭智輝？這個問題，絕對沒有疑美論！

卓榮泰 台積電 疑美論 谷立言 郭智輝

延伸閱讀

台灣搶美國生意？ 卓揆不認同

卓揆掛保證 2030年綠電充足 核能發展擬兩條路並進

卓榮泰談電價 努力穩定民生

台灣遭封鎖能源可以撐幾天？ 郭智輝：國安問題不能講太詳細

相關新聞

「領土論」+「祖國論」 賴清德要用最大公約數團結國家

賴清德總統近來兩岸論述著重「中華民國」，且更進一步強調「領土論」、「祖國論」等。據了解，「領土論」是賴總統受到聯電創辦人...

批賴兩岸論述 李彥秀：政黨路線非精神講話就可華麗轉身

賴清德總統上任後提到的兩岸論述，從領土論到祖國論，引發遭藍營質疑是為騙選票。國民黨立委李彥秀說，政黨的路線與價值，是支持...

賴清德稱中華民國是公約數 賴士葆：勿斷頭 要完整接受

賴清德總統近來常提「中華民國」，將中華民國當成團結台灣的最大公約數。國民黨立委賴士葆今日表示，中華民國必須完整，不能是「...

【重磅快評】谷立言打臉卓榮泰 缺綠電沒有疑美論

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時稱，台灣半導體大廠赴美，不是強迫或拉攏，而是因為台灣電力、勞動力或水源，特別是...

卓榮泰立院報告總預算編製 黃國昌：講清楚為何未依法編列

明年度中央政府總預算在國會卡關，行政院長卓榮泰本周即將提出報告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰忘記依法行政的原...

消防法初審通過 擴大吹哨者條款適用範圍

立法院內政委員會今天審竣消防法部分條文修正草案，朝野同意修正擴大吹哨者條款適用範圍，並提高工廠、儲存化學品之倉庫及儲存場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。