【重磅快評】谷立言打臉卓榮泰 缺綠電沒有疑美論

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時稱，台灣半導體大廠赴美，不是強迫或拉攏，而是因為台灣電力、勞動力或水源，特別是綠能，沒辦法滿足未來半導體的需求。谷立言一個巴掌打在行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝臉上，五指印痕紅通通。

台灣人擔心「半導體去台化」，台積電變成「美積電」，台灣將喪失護國神山。谷立言安慰說，台灣不應該擔心，台灣的生態系沒辦法取代、沒辦法複製，美國或其他國家不可能取代。但台灣人對「半導體去台化」不只是擔心，而且擔心到疑美；谷立言的安慰，很難釋疑。

谷立言提到，與上次在台擔任AIT副處長時期相比，這次任期聽到更多「疑美論」討論，令他相當意外，他還沒找到疑美論突然增加的原因。其實原因很多，從川普拿筆尖（台灣）戳大書桌（中國），到拜登自阿富汗倉促撤軍和俄烏戰爭不出兵，都加深疑美論；尤其台積電如果變成美積電，台灣如何不疑美？

不過，谷立言急著為美國辯解，卻顧不得民進黨政府的面子。他說，半導體大廠赴美不是強迫或拉攏，而是因為台灣電力、勞動力或水源，特別是綠能，沒辦法滿足未來半導體的需求。其實，有沒有強迫或拉攏，蔡政府和賴政府都不敢說實話，但台灣民眾心中自有一把尺，恐怕谷立言的說法本身就很可疑。

當初有關台積電赴美的問題，台積電創辦人張忠謀多次公開表達反對的態度。但是在川普強邀之下，蔡英文打包台積電當作外交伴手禮；拜登上台後又極力拉攏，允諾巨額補貼，台積電逐漸看清國際政經情勢的現實，轉而積極分散地緣政治風險。不論這是不是強迫、有沒有拉攏，台積電都沒有說不的餘地。

事實上，台積電作為台灣的護國神山，在土地、人力、水源，乃至綠電等資源的取得上，都占有絕對的優勢；然而，台積電作為兵家必爭之地，在美中競爭與地緣政治上，卻只能被迫選邊。台灣人憂心台積電變成美積電後，美國就不管台灣了，這種擔心不是沒道理的；在這一點上，谷立言不能怪台灣人疑美。

然而，谷立言的辯解，也直接戳穿了從蔡政府到賴政府一貫的膨風與謊言。雖然郭智輝隨口就保證可以給輝達100億度綠電，卓榮泰也說「還好現在有如此之多的綠電」，但台電才說不核供桃園以北五MＷ以上的資料中心，郭智輝也有到菲律賓種電輸回台灣的狂想，都說明台灣缺電，特別是缺綠電的窘迫。

谷立言打賴政府的臉為美國辯護，卓榮泰倒是沒太大反應，只弱弱地辯解，政府一直確保民生與產業用電安全無虞，對全世界夥伴國家與民主供應鏈夥伴也做這樣的承諾，台灣用電與用水不會有大問題。

所以，台積電為何赴美？台灣用電有沒有問題？谷立言仍為疑美論傷神。不過，他略可寬慰的是，台灣缺不缺「如此之多」的綠電，問問任何台灣人，到底相信谷立言，或者相信卓榮泰和郭智輝？這個問題，絕對沒有疑美論！