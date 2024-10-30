吳志中：歐洲多國軍艦通過台海 維持和平穩定是共識
外交部政務次長吳志中29日接見德國國會經濟合作與發展委員會主席霍夫曼時表示，台德經貿交流密切，且德國等歐洲國家軍艦近期通過台海，顯見台海和平是理念相近國家共識。
外交部今天發布新聞稿指出，德國國會經濟合作與發展委員會主席霍夫曼（Christoph Hoffmann）訪台，29日上午至外交部拜會，與外交部政次吳志中就民主夥伴抵抗威權主義國家威脅，以及台德於第三國進行經濟發展合作計畫等議題交換意見。
吳志中表示，德國為台灣在歐洲第一大貿易夥伴，雙方經貿交流密切，樂見台積電在德國德勒斯登設廠投資。
吳志中說，威權國家在全球擴張行徑嚴重影響區域和平，近期德國等歐洲國家軍艦陸續通過台海捍衛航行自由權，顯示維持台海和平穩定已是理念相近國家的共識。
霍夫曼認同台德加強民主供應鏈韌性的重要性、讚揚台灣中小企業的活力，他表示，許多第三世界國家落入中國債務陷阱，雙方或可與第三國共同執行經濟發展合作計畫，並期盼未來進一步深化台德雙邊實質合作關係。
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