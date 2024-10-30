王定宇指8年前同意綠色大法官 黃國昌拿蔡英文反嗆

國會改革法案釋憲後，大法官遭民眾黨立委黃國昌批評是「綠色大法官」。民進黨立委王定宇指黃國昌昨是今非，2016年就曾經對這批大法官投下同意任命票。黃國昌反擊，這不是立場轉變，而是大法官的表現讓人失望透頂，如他當年同樣也支持前總統蔡英文，後來依然提出非常強烈的批判。

王定宇昨天在臉書發文指出，2016年10月20日，黃國昌對大法官人事同意權投下同意任命票；2024年10月25日，這些黃國昌同意任命的大法官，裁判藍白國會擴權法案「大部分違憲」；2024年10月28日，黃國昌亂修法被憲法法庭宣判違憲，就亂罵這些大法官是「綠色大法官」。

王定宇質疑，「難道黃國昌是綠色的嗎？」其實只是證明兩件事，一是大法官非常公正，秉持法學專業，不會看人情裁判，二是黃國昌很雙標、昨是今非，完全根據當下的政治利益來發言，一切都是那麼的自然。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，王定宇的邏輯非常奇怪，這個不是立場轉變，而是大法官的表現讓人失望透頂，自己在2016年同樣支持蔡英文參選總統，但是對於執政八年跳票的承諾跟法案，後來他也提出提出非常強烈的批判。

黃國昌指出，面對這一群在2016年上任的大法官，「提出批判恐怕不是只有我一個人，連民進黨前立委郭正亮都驚呼，怎麼會墮落地這麼快」，司法院長許宗力等人一再自我背棄，一開始在搞國民法官法的時候，從陪審參審就在司改國是會議搞黑箱，自己也早在2017年就有公開批判。

黃國昌批評，憲法法庭現在成為造神者、造法者，愛怎麼幹就怎麼幹，這樣的憲法法庭能不批判嗎？民進黨立委作為國會議員，自我角色認知錯亂，國會的聽證調查權被閹割成這樣，相比其他世界民主法治先進國家，可以說是慘不忍睹，結果今天竟然還出來護航、洋洋自得，真的是讓人不知道該說什麼。