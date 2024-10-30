會歐洲跨黨派訪團 朱立倫：能源供應韌性對台至關重要

國民黨主席朱立倫昨下午於中央黨部接見歐洲議會跨黨派友台議員訪團，會中雙方針對能源議題、台歐關係、區域情勢及雙邊經貿合作深度交換意見，會談氣氛量好融洽。

朱立倫表示，台灣與歐盟在經貿、文化、科技等領域的交流在近幾年持續加深，特別是在經貿層面，歐盟已成為我國第四大貿易夥伴。他也要特別感謝訪團團長Michael Gahler所領導的歐洲議會友台小組，為台灣有意義參與國際社會及台歐關係所做的努力，國民黨期待台歐關係持續深化。

朱立倫強調，民進黨政府八年來錯誤的能源政策，導致台灣電力短缺、電費高漲，不穩定的供電更會直接影響到外資的投資意願，後果就是全民買單。他指出，穩定的供電也與我國家安全、防衛韌性息息相關，茲事體大，因此呼籲民進黨政府務必懸崖勒馬，以蒼生為念。

朱立倫指出，國民黨「親美、友日、和陸」的兩岸外交政策及「強化國防」與「交流對話」的「2D戰略」，讓國民黨在日益複雜的地緣局勢中，扮演鞏固台海和平的重要力量，無論未來局勢如何改變，國民黨都堅信台灣必須自立自強，不能當麻煩製造者和「2D伸手牌」。

此次來訪貴賓包括，歐洲議會友台小組Michael Gahler議員、歐洲議會議員Bernard Guetta、歐洲議會議員Ondřej Kolář及歐洲議會友台小組秘書長 Markus Posentrup。