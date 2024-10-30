財政部雲端發票「4人中8大獎」 張啓楷諷：百億年也難見

財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎，引發爭議，民眾黨立委張啓楷今天諷刺，最有官方色彩的詐騙集團上線了，即使每秒進行一次抽獎持續進行，幾百億年也很難看到這種情況發生一次，4個人中獎兩次或以上的機率也接近於零。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，只要是財政部統一發票兌獎APP新舊用戶，完成不同任務就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但有網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎有4人重複中獎。

對此，張啓楷深夜在臉書發文表示，國稅局雲端發票「4人中8大獎」， 國稅局回應「抽獎、開獎流程」一切合法，而針對本次事件，百萬網紅Cheap也說問了AI機率，「有9萬人抽獎，一共三次中獎機會，前兩次有5個中獎名額，最後一次有9個中獎名額，請問同樣的4個人中獎兩次或以上的機率是多少？」

張啓楷指出，結果第一款AI「Claude」計算出機率為「1／25,602,045,019,537,024,000,000,000,000,000,000」，即使每秒進行一次抽獎持續進行，幾百億年也很難看到這種情況發生一次；第二款ChatGPT則說明，4個人中獎兩次或以上的機率非常低，接近於零。

張啓楷表示，財政部發出新聞稿提出5大說明，強調對於外界質疑重複中獎不公，正在積極查明當中，「讓我們繼續看下去」。