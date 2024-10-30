【重磅快評】明明可以用搶的 政府卻還要辦個抽獎？

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，邀請民眾透過設定載具、儲存雲端發票等方式參加好禮抽獎，最大獎包括iPhone手機、iPad，以及現金10萬元等，卻有民眾發現中獎名單裡面竟然有4人重複，短短幾小時內即在網路炸鍋，群起質疑，逼使主辦的台北國稅局除了初始聲明，昨天深夜並再作出五點回應。

其實這個抽獎活動獎品價值並不高、並且從表面來看一切也算是公開透明，並非閉門黑箱逕行宣布中獎者，仍引起好大風波，不僅立委宣稱要將全案送法辦，民眾也紛紛質疑莫非政府帶頭詐騙，甚至大酸：明明可以直接用搶的，政府卻還要辦個抽獎活動。

深究其因，除了四人重複中八大獎的機率實在比被雷打中還低，更因它可是與絕大多數人民會參與對獎息息相關的發票有關，又是「政府辦的」，不容出絲毫差錯。須知一旦公信力破功，將可能連帶讓統一發票、彩券…等遭到連環質疑，豈容小覷？

少數人重複中獎，去除「作弊」不談，其實並非不可能。例如2005年的美國傳記電影《十全主婦》，即描述一名婦女因丈夫酗酒，不得不靠著不斷參與各種徵文、抽獎活動養活一家子的真實故事。在美國，甚至還有志同道合者組成小團體研究如何提高中獎機率。除了鑽研一些規則漏洞，其不變核心就是設法擴大抽獎概率的分子數，也就是讓更多的「自己」存在於待公平抽獎的「母池」之中。

只是，根據財政部最初始的說明，每期參與抽獎的母數既然有數萬人，一人重複中獎的機率已然是千百萬分之一，遑論四人重複？的確是存在偌大待解疑惑，尤其宣稱是以電腦抽抽獎，並非另一種常見的摸彩箱抽獎形式，自然就另涉電腦程式運作問題，那裡是宣稱公開抽獎、律師見證這麼簡單就足以說明？

從此回看財政部的聲明，簡單的「律師見證、遊戲規則合法」，根本就未抓到重點；直到深夜的五點說明，才總算是認知到民眾質疑的問題核心。不過這五點雖然已清楚說明每次參與的母數是「人次」，而非有數萬「人」，卻仍未回應這些重複中獎者的分子數為何。事實上，以往也有著類似的捐發票換抽獎券活動，主辦單位除了公布中獎名單，也多會同步公布其捐贈的發票數，即足以釋群疑。

如今人民群起質疑之聲既已形成，財政部也已承諾會於查證後即對外說明。其實最簡單的澄清方式，即是回歸數學的機率問題，說明各個重複中獎者的「分子數」是如何比其他參與者大上許多？又是否合於抽獎規則？