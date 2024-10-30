聽新聞
0:00 / 0:00

迫遷駐館 南非願與我磋商

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

南非政府近日傳出要求我駐南非代表處限期搬離首都普勒托利亞，儘管外交部昨天透露南非方面態度已經放軟，願與台灣持續協商溝通，不過，有學者擔憂，若我駐館真的搬離，駐館產權恐陷危機，不能排除被南非政府沒收的可能性。

南非政府以電郵要求我駐館遷出首都普勒托利亞，並以十月卅日為搬遷時限。外交部發言人劉永健指出，南非政府已就其單方面設定的十月卅日遷處期限向我駐處表示，願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商。

劉永健說，外交部長林佳龍也指示亞非司司長賀忠義代表外交部，於廿八日再度召見南非駐台代表安德森，再次表達我政府的立場及嚴正關切。外交部相信、也呼籲作為Ｇ20成員國的南非政府，在雙方協商獲共識前，不會對我駐處採任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

不過，要是我駐館當真遭南非政府迫遷，政治大學外交系教授黃奎博認為，不排除產權可能出現問題，他以日本光華寮案為例，認為我駐館不無被南非政府沒收的風險。他舉例，南韓在一九九二年與中華人民共和國建交後，不再承認中華民國作為代表中國的政府，同樣沒收我國大使館等資產，移交給中華人民共和國。

台大法律系教授姜皇池則說，須考量產權擁有者是誰，如當初美國雙橡園即是出售給「自由中國之友協會」，避免移轉給中華人民共和國，後來美國通過台灣關係法，再由我國政府購回；假如我南非駐館是登記為私人財產，很難想像南非作為法治國家會將其移轉，但若是擁有者為中華民國政府，則不能完全排除風險。

南非 外交部 溝通

延伸閱讀

迫遷我駐館態度放軟？外交部：南非開放溝通

大限倒數6天⋯南非逼我駐處遷離首都 僑領籲「重新考慮、撤回決定」

南非要求台遷駐處 美國務院：鼓勵各國擴大與台接觸

南非僑團發函南非總統府及國會 籲收回遷處要求

相關新聞

總預算列周五院會議程 付委有望

明年度中央政府總預算案已在立法院多次卡關。立院程序委員會昨依廿四日朝野協商結論，將總預算案排入本周五院會報告事項，總預算...

迫遷駐館 南非願與我磋商

南非政府近日傳出要求我駐南非代表處限期搬離首都普勒托利亞，儘管外交部昨天透露南非方面態度已經放軟，願與台灣持續協商溝通，...

展現對台承諾 AIT執行理事藍鶯將訪台

美國在台協會（AIT）昨發出新聞稿指出，華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D.Larson）昨日起至十一月一日訪問台...

見芬蘭議員團…吳志中：台灣已強化防衛 樂見外國軍艦通過台海

芬蘭國會友好小組訪團日前抵台，外交部政務次長吳志中今天午宴款待訪團並表示，威權國家升高區域緊張情勢，台灣已積極強化自我防...

蕭副總統接見歐洲議會訪團 感謝挺台決議

歐洲議會近日通過挺台議案，副總統蕭美琴今天接見其跨黨派議員訪團時指出，感謝歐洲議會致力於促進台灣與歐盟堅實的夥伴關係，在...

荷蘭跨黨派國會訪團拜會民眾黨 黃珊珊感謝挺台動議

荷蘭眾議院訪問團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊表示，台灣是荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲的第二大貿易夥伴，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。