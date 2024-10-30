總預算列周五院會議程 付委有望

明年度中央政府總預算案已在立法院多次卡關。立院程序委員會昨依廿四日朝野協商結論，將總預算案排入本周五院會報告事項，總預算案可望順利交付委員會審查。

賴清德政府上台後提出的第一次總預算案，遭在野黨以原住民族禁伐補償金編列不足為由，在程序委員會及院會連續阻擋多次。歷經多次協商後，朝野黨團終於在廿四日協商達成共識，立院於十一月一日及五日邀請卓榮泰率相關部會首長列席報告「一一四年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」編製經過並備質詢。

對於總預算案遭立法院六度退回，民進黨發言人吳崢與台中市議員昨開記者會，批國民黨立委收割中央補助的政績，卻擋總預算，台中市長盧秀燕聯手阻擋。盧秀燕昨未回應，中市主計處表示，中央協商已有進度，現階段並未影響預算執行。

儘管總預算案排入院會議程，朝野立委在程序委員會仍劍拔弩張。民進黨立委李柏毅所提「立法院議事規則第卅五條修正草案」，增訂口頭表決、舉手表決的限制條件，避免國會改革法案立院表決時的混亂狀況再次發生，該案同樣被藍白聯手封殺。李柏毅質疑，藍白難道是擔心被認出來誰支持違憲法案很丟臉，或是混水摸魚被抓包很不方便？

憲法法庭日前對多項國會改革條文宣判違憲，外界分析恐加劇朝野對立？行政院長卓榮泰昨表示，「國會與行政院關係，應不會有不好的改變」，憲政設計絕不會讓國內政局更不穩定，反倒是大家遵守憲政規定，一切在此架構下運作，會朝正向與理性方向前進才對。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，憲法法庭判決讓台灣民主倒退，民眾黨團不會因此而退縮，例如聽證程序沒被宣告違憲，針對國發基金投資弊案，會舉行調查委員會、進行國會聽證程序。他也酸說，按大法官遊戲規則，立院聽證會官員愛來不來、不交資料都沒關係，滿口謊言也不會有任何處罰，「這樣具有中華民國憲法法學美感的調查委員會，我們會實際操作一次給全體台灣人民看，最後出來的結果到底會是什麼」。