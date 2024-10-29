快訊

康芮颱風逼近！周三晚至周五影響最劇 1地區浪高恐達6米

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

南投部落大火 地處偏遠居民超無奈…消防抵達房屋已燒光

荷蘭眾議院訪問團拜會民眾黨 黃珊珊感謝通過挺台動議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
荷蘭眾議院訪團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊（右）致贈民眾黨五周年紀念啤酒組。圖／台灣民眾黨提供
荷蘭眾議院訪團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊（右）致贈民眾黨五周年紀念啤酒組。圖／台灣民眾黨提供

荷蘭眾議院訪問團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊表示，台灣是荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲的第二大貿易夥伴，近期荷蘭國會提出支持台灣國際參與的議案，作為中華民國的國會議員，她要當面表達誠摯感謝。

民眾黨晚間發布新聞稿指出，荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）上午率領跨黨派國會議員訪問團拜會民眾黨，荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）也陪同與會，民眾黨由涉外事務總監周台竹、國際部副主任廖偉宏及黃珊珊代表接待，雙方會面1小時，深入探討當前國際與台灣政治情勢。

黃珊珊致詞時表示，自從1624年荷蘭人首次抵達台南，台灣與荷蘭開創超過400年的歷史關係。直至今日，台灣成為荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲第二大貿易夥伴，目前也是台灣的第一大外資來源國，可見雙邊互動關係緊密友好。

黃珊珊指出，近期荷蘭國會提出支持台灣國際參與的議案，作為中華民國的國會議員，自己要當面表達誠摯感謝，台灣礙於中國壓力，難以參加國際性組織，不僅對台灣人民不公平，同時也限制在國際社會的直接貢獻。

談及民眾黨的外交政策，周台竹分享過去在台北市政府，推動城市外交的成功案例，建立與各國的基礎外交認識很重要，過去中國較不會刻意針對城市進行打壓，近期許多國家支持台灣參與跨國性組織，期盼未來也能夠加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域型經貿組織，以降低台灣對中國的依賴。

黃珊珊表示，民眾黨立委不會缺席國會外交，今年台灣能夠加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），就是因為民眾黨立委陳昭姿願意擔任共同主席，也符合民眾黨主席柯文哲所說，「該合作時合作、該競爭時競爭」。

黃珊珊也說，有些政黨把「反核」當作意識形態，這種做法並不務實，能源轉型勢必有過渡期，不可能一蹴可幾，當核能被普遍視為乾淨能源，在綠能完全補上供電缺口之前，政府就應該思考核二、核三廠暫不除役，以確保台灣穩定供電的同時，不用花更多錢購買天然氣供電。

民眾黨說明，此次交流互動熱絡，會後由黃珊珊代表致贈民眾黨五周年紀念啤酒組，以感謝荷蘭國會的友誼與支持，民眾黨也將繼續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同為台灣的國際參與、台海長久和平而努力。

民眾黨 荷蘭 黃珊珊

延伸閱讀

立委質疑滯船費虧損 台電：煤倉一期完工已大幅改善

凌濤：北檢拖著不傳黃珊珊 怕的是黃曙光？

被點名收過沈慶京政治獻金 陳麗娜坦然：有人捐都感謝

政院擬補貼台電2千億 黃珊珊揭：卸煤滯船費去年賠20億

相關新聞

你也能當「喬王」！王金平溝通協調課今預購 課程價碼曝光

立法院前院長王金平素有「喬王」之稱，日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，將親授談判協調的秘訣，課程中更首次解密九月風雲...

荷蘭眾議院訪問團拜會民眾黨 黃珊珊感謝通過挺台動議

荷蘭眾議院訪問團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊表示，台灣是荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲的第二大貿易夥伴，近...

林佳龍28日抵達聖露西亞 時隔20年再訪讚熱情有魅力

外交部長林佳龍出訪我拉美友邦，在完成聖文森及格瑞那丁的訪問行程後，於台灣時間10月28日晚上8時抵達聖露西亞，獲得聖露西...

台灣遭封鎖能源可以撐幾天？ 郭智輝：國安問題不能講太詳細

海軍司令唐華日前接受英國雜誌「經濟學人」訪問時指出，共軍正使用「蟒蛇策略」壓縮台灣，並表示「共軍已準備好只要願意，隨時封...

立委憂核電人才有斷層 卓榮泰：核三廠工程師全力留置

賴清德政府上任後，行政院長卓榮泰多次表示對於新核能技術抱持開放態度，立委擔憂在民進黨政府非核家園政策下，台灣恐出現核能人...

【即時短評】白、藍營選票重疊 第三勢力成左右新北選情關鍵

新北身為全國大票倉，不僅是藍營灘頭堡，更是綠營企圖光復之地，不過民眾黨為進入各縣市議會組成黨團，勢必將在各縣市推出自己的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。