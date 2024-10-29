荷蘭眾議院訪問團拜會民眾黨 黃珊珊感謝通過挺台動議

荷蘭眾議院訪問團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊表示，台灣是荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲的第二大貿易夥伴，近期荷蘭國會提出支持台灣國際參與的議案，作為中華民國的國會議員，她要當面表達誠摯感謝。

民眾黨晚間發布新聞稿指出，荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）上午率領跨黨派國會議員訪問團拜會民眾黨，荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）也陪同與會，民眾黨由涉外事務總監周台竹、國際部副主任廖偉宏及黃珊珊代表接待，雙方會面1小時，深入探討當前國際與台灣政治情勢。

黃珊珊致詞時表示，自從1624年荷蘭人首次抵達台南，台灣與荷蘭開創超過400年的歷史關係。直至今日，台灣成為荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲第二大貿易夥伴，目前也是台灣的第一大外資來源國，可見雙邊互動關係緊密友好。

黃珊珊指出，近期荷蘭國會提出支持台灣國際參與的議案，作為中華民國的國會議員，自己要當面表達誠摯感謝，台灣礙於中國壓力，難以參加國際性組織，不僅對台灣人民不公平，同時也限制在國際社會的直接貢獻。

談及民眾黨的外交政策，周台竹分享過去在台北市政府，推動城市外交的成功案例，建立與各國的基礎外交認識很重要，過去中國較不會刻意針對城市進行打壓，近期許多國家支持台灣參與跨國性組織，期盼未來也能夠加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域型經貿組織，以降低台灣對中國的依賴。

黃珊珊表示，民眾黨立委不會缺席國會外交，今年台灣能夠加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），就是因為民眾黨立委陳昭姿願意擔任共同主席，也符合民眾黨主席柯文哲所說，「該合作時合作、該競爭時競爭」。

黃珊珊也說，有些政黨把「反核」當作意識形態，這種做法並不務實，能源轉型勢必有過渡期，不可能一蹴可幾，當核能被普遍視為乾淨能源，在綠能完全補上供電缺口之前，政府就應該思考核二、核三廠暫不除役，以確保台灣穩定供電的同時，不用花更多錢購買天然氣供電。

民眾黨說明，此次交流互動熱絡，會後由黃珊珊代表致贈民眾黨五周年紀念啤酒組，以感謝荷蘭國會的友誼與支持，民眾黨也將繼續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同為台灣的國際參與、台海長久和平而努力。