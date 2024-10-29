林佳龍28日抵達聖露西亞 時隔20年再訪讚熱情有魅力

外交部長林佳龍出訪我拉美友邦，在完成聖文森及格瑞那丁的訪問行程後，於台灣時間10月28日晚上8時抵達聖露西亞，獲得聖露西亞前總理、現任資深部長暨基礎建設部長金恩（Stephenson King）、社會公義部長亨利（Joachim Henry）、外交部代理次長茉斯蒂（Janelle Modeste-Stephen）等露國內閣成員及皇家樂隊的演奏迎接。

這是林佳龍時隔近20年再度造訪聖露西亞，林佳龍說，一踏上聖露西亞這片土地，就感受到其熱情與魅力。抵達後，他隨即前往總督府晉見代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles），並代表賴清德總統感謝聖露西亞政府與台灣的堅定友誼，及聖露西亞在國際場合中為台灣爭取應有地位的支持。

台灣與聖露西亞共享民主自由與人權價值，並在數位應用、公共衛生等多個領域展開緊密合作，台灣也在聖露西亞協助建造國家資通訊中心，推動數位轉型。林佳龍此次訪問期間出席了資通訊訓練班競賽的頒獎典禮，並與聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）共同出席「公衛計畫資料蒐集 APP 啟用」儀式，見證雙方在數位轉型計畫的努力與成果。

林佳龍並在聖露西亞國會會見參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）及眾議院議長法蘭西斯（Claudius J. Francis），並欣賞當地克里奧文化的傳統舞蹈表演，也享用當地特色小吃，尤其可可茶的獨特風味讓他印象深刻。

此外，駐聖露西亞大使陳家彥也安排林佳龍與農業部長普洛斯培（Alfred Prospere）共同參觀「台灣——聖露西亞市集」。林佳龍指出，台灣的國合會在當地推動「蔬果產銷供應鏈效能提升計畫」，蒐集當地蔬果產銷資訊、產期調節規畫及輔導農民栽培技術，穩定農民供貨能力，並連結當地超市或觀光飯店等市場管道，提升農民收益。此外，也在地方產業經營輔導及華語教師派遣等計畫，成效卓著。

林佳龍提到，長期以來台灣在邦交國推行衛生醫療、農業技術，如培育適合在地的種苗、牲畜改良等合作計畫，盼協助邦交國在各項領域奠定良好的發展基礎，「這也是台灣的強項」。林佳龍並特別感謝駐外技術團人員的辛苦奉獻，他進一步指出，台灣將持續推動總合外交與榮邦計畫，持續深化與聖露西亞的合作，增進兩國人民的福祉。