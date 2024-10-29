快訊

康芮颱風逼近！周三晚至周五影響最劇 1地區浪高恐達6米

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

南投部落大火 地處偏遠居民超無奈…消防抵達房屋已燒光

台灣遭封鎖能源可以撐幾天？ 郭智輝：國安問題不能講太詳細

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立委質詢時關注我國能源進口的儲量天數，經濟部長郭智輝今天表示，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。記者曾學仁／攝影
立委質詢時關注我國能源進口的儲量天數，經濟部長郭智輝今天表示，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。記者曾學仁／攝影

海軍司令唐華日前接受英國雜誌「經濟學人」訪問時指出，共軍正使用「蟒蛇策略」壓縮台灣，並表示「共軍已準備好只要願意，隨時封鎖台灣」。立委質詢時關注我國能源進口的儲量天數，經濟部長郭智輝今天表示，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。

行政院長卓榮泰今天率領官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。民進黨立委莊瑞雄表示，台灣能源有將近96％仰賴進口，中共軍演現在改採封鎖方式，一旦遭遇封鎖禁運，台灣能源確實面臨很大風險，台灣能源進口的儲量是幾天。

郭智輝答詢表示，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。

莊瑞雄提到，台灣的鄰國日本是36天，俄烏戰爭後歐盟要求會員國的能源儲備30到60天，台灣只有8天，應該要未雨綢繆，因應突發狀況。

卓榮泰表示，未來政府會持續增加安全儲量，這個數字還在研議中，一定會增加安全儲量，至於途徑，包括增加接氣站、接氣槽，增加船次、班次，都是未來的計畫之一。

莊瑞雄也詢問，若重啟核電，政府預計要設在哪裡？郭智輝說，現在區域經濟學開始被討論，民主聯盟國家可以相互支援，特別是能源部分。

莊瑞雄 郭智輝

延伸閱讀

2030供電無虞 卓榮泰：合理預算等條件配合下可達到

【重磅快評】給輝達100億度綠電 郭智輝又信口開河？

白委盼重啟核四 藍委要台電檢討財務

經長郭智輝：支持台電蓋電廠 就是支持台積電在台繼續發展

相關新聞

你也能當「喬王」！王金平溝通協調課今預購 課程價碼曝光

立法院前院長王金平素有「喬王」之稱，日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，將親授談判協調的秘訣，課程中更首次解密九月風雲...

荷蘭眾議院訪問團拜會民眾黨 黃珊珊感謝通過挺台動議

荷蘭眾議院訪問團今天拜會民眾黨，立委黃珊珊表示，台灣是荷蘭在亞洲的第三大貿易夥伴，荷蘭則是台灣在歐洲的第二大貿易夥伴，近...

林佳龍28日抵達聖露西亞 時隔20年再訪讚熱情有魅力

外交部長林佳龍出訪我拉美友邦，在完成聖文森及格瑞那丁的訪問行程後，於台灣時間10月28日晚上8時抵達聖露西亞，獲得聖露西...

台灣遭封鎖能源可以撐幾天？ 郭智輝：國安問題不能講太詳細

海軍司令唐華日前接受英國雜誌「經濟學人」訪問時指出，共軍正使用「蟒蛇策略」壓縮台灣，並表示「共軍已準備好只要願意，隨時封...

立委憂核電人才有斷層 卓榮泰：核三廠工程師全力留置

賴清德政府上任後，行政院長卓榮泰多次表示對於新核能技術抱持開放態度，立委擔憂在民進黨政府非核家園政策下，台灣恐出現核能人...

【即時短評】白、藍營選票重疊 第三勢力成左右新北選情關鍵

新北身為全國大票倉，不僅是藍營灘頭堡，更是綠營企圖光復之地，不過民眾黨為進入各縣市議會組成黨團，勢必將在各縣市推出自己的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。