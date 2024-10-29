台灣遭封鎖能源可以撐幾天？ 郭智輝：國安問題不能講太詳細

海軍司令唐華日前接受英國雜誌「經濟學人」訪問時指出，共軍正使用「蟒蛇策略」壓縮台灣，並表示「共軍已準備好只要願意，隨時封鎖台灣」。立委質詢時關注我國能源進口的儲量天數，經濟部長郭智輝今天表示，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。

行政院長卓榮泰今天率領官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。民進黨立委莊瑞雄表示，台灣能源有將近96％仰賴進口，中共軍演現在改採封鎖方式，一旦遭遇封鎖禁運，台灣能源確實面臨很大風險，台灣能源進口的儲量是幾天。

郭智輝答詢表示，天然氣是8天，煤炭是42天，但不能講太詳細，這是國安問題。

莊瑞雄提到，台灣的鄰國日本是36天，俄烏戰爭後歐盟要求會員國的能源儲備30到60天，台灣只有8天，應該要未雨綢繆，因應突發狀況。

卓榮泰表示，未來政府會持續增加安全儲量，這個數字還在研議中，一定會增加安全儲量，至於途徑，包括增加接氣站、接氣槽，增加船次、班次，都是未來的計畫之一。

莊瑞雄也詢問，若重啟核電，政府預計要設在哪裡？郭智輝說，現在區域經濟學開始被討論，民主聯盟國家可以相互支援，特別是能源部分。