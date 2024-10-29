立委憂核電人才有斷層 卓榮泰：核三廠工程師全力留置

賴清德政府上任後，行政院長卓榮泰多次表示對於新核能技術抱持開放態度，立委擔憂在民進黨政府非核家園政策下，台灣恐出現核能人才的斷層。卓榮泰今天表示，核三廠有經驗的工程人員，不僅要處理核後端，也要接續研究可能的先進技術，所以他們全力要把這些人留置下來。

卓榮泰今率官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。林德福關注政府核能態度，他表示美國商會7成成員擔憂綠色能源供應。卓榮泰表示，政府都會關注社會上各方對現在能源政策所提出來的建議、質疑，或是任何新方法，目前政府是在朝發展多元綠能、深度節能、先進儲能，以及強韌電網等方面來走。

林德福指出，國際原子能總署強調，世界需要核電來減少碳排放，但賴政府卻不願意調整非核家園的能源政策，他認為2050年減碳目標將難以達成，天然氣發電比例過高，電價容易受到國際形勢的影響，更有缺電風險。

卓榮泰表示，政府當然不會沒有看到國際情勢，但現在對台灣來講兩條路，傳統的核電在核管法的法令底下，明年核三廠二號機必須要除役；未來的新核能技術，現在沒有辦法去預測發展的速度跟方向，但是政府採取絕對開放的態度，也願意學習、討論。

林德福追問，目前大部分對於新核能的討論是小型模組化的反應爐SMR，政府打算花多少預算與努力來因應？卓榮泰說，現在沒有直接對SMR做比較多的研究，但政府跟世界的先進技術都有連結、討論。

林德福擔憂，民進黨非核家園推動以後，讓核電人才浮現培育危機，現階段核電與未來20、30年的技術會不同，政府必要持續投入核電研究，因為新世代的思維改變，未來可能用核電，國內如果不繼續發展核電，核能人才恐怕會大量斷層。

卓榮泰說，很佩服林德福的建議跟看法，日前核三廠有經驗的工程人員，不僅要處理核後端，也要接續研究可能的先進技術，甚至是未來國內各種變化的可能，所以政府全力要把這些人留置下來。