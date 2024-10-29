9萬多人次參與財政部發票抽獎 中獎人重複高遭質疑造假

國稅局舉辦多次「雲端種樹趣e起集點數」抽獎活動，不過現在有數名中獎人輪流中獎、共同中獎，引發網民炸鍋。國民黨立委王鴻薇質疑，重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄，財政部有造假嫌疑。網友大炸鍋，紛紛在財政部台北國稅局臉書下留言質疑，「你這抽獎系統跟教召用的是同一套？」、「這就是傳說中的歐皇嗎好強喔」。

國稅局為推廣雲端發票，舉辦多次「雲端種樹趣e起集點樹3次抽獎活動，將送出現金10萬、MacBook Pro 或 iPhone 等高單價獎品。

不過王鴻薇提到，今被民眾發現，得獎名單重複度特別高，梁姓、高姓、吳姓、陳姓中獎人幾乎輪流或共同得獎，財政部至今未對社會大眾回應。

王鴻薇表示，他已發文給財政部，要求他們必需針對重複得獎問題以及得獎人是否為廠商、財政部相關人員一併調查，如果有不法情事，一律依法送辦，絕不寬貸。

中獎名單重複率太高，國稅局臉書也被網友留言灌爆，「你這抽獎系統跟教召用的是同一套？」、「有一個討的獎都是家電，真顧家」、「好強，中的人一直重覆就算了，還連續中到一樣的獎品！」、「國中老師快點重新教我一次機率，這樣的機率到底怎麼算啊」、「笑死，內定也太嚴重，母體9萬3千人，可以抽出這種結果，只有鳥會信吧，難道不用介入調查嗎？」

也有民眾質疑「全民詐騙從財政部開始做起」還有網友要求見證律師站出來說明？質疑「中的人一直重覆就算了，還連續中到一樣的獎品！」更有網友表示，「請問一下得獎者，驚人的巧合是什麼情況？內定得獎者連演都不演了嗎？」