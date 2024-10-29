快訊

9萬多人次參與財政部發票抽獎 中獎人重複高遭質疑造假

「長泰19號」操演無劇本實戰 學生驚呼：像看手遊軍事作戰畫面

民眾黨民調／5成3民眾對檢公正起訴、避免選擇性辦案沒信心

9萬多人次參與財政部發票抽獎 中獎人重複高遭質疑造假

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇質疑，重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄，財政部有造假嫌疑。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇質疑，重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄，財政部有造假嫌疑。圖／取自王鴻薇臉書

國稅局舉辦多次「雲端種樹趣e起集點數」抽獎活動，不過現在有數名中獎人輪流中獎、共同中獎，引發網民炸鍋。國民黨立委王鴻薇質疑，重複得獎率之高可以申請金氏世界紀錄，財政部有造假嫌疑。網友大炸鍋，紛紛在財政部台北國稅局臉書下留言質疑，「你這抽獎系統跟教召用的是同一套？」、「這就是傳說中的歐皇嗎好強喔」。

國稅局為推廣雲端發票，舉辦多次「雲端種樹趣e起集點樹3次抽獎活動，將送出現金10萬、MacBook Pro 或 iPhone 等高單價獎品。

不過王鴻薇提到，今被民眾發現，得獎名單重複度特別高，梁姓、高姓、吳姓、陳姓中獎人幾乎輪流或共同得獎，財政部至今未對社會大眾回應。

王鴻薇表示，他已發文給財政部，要求他們必需針對重複得獎問題以及得獎人是否為廠商、財政部相關人員一併調查，如果有不法情事，一律依法送辦，絕不寬貸。

中獎名單重複率太高，國稅局臉書也被網友留言灌爆，「你這抽獎系統跟教召用的是同一套？」、「有一個討的獎都是家電，真顧家」、「好強，中的人一直重覆就算了，還連續中到一樣的獎品！」、「國中老師快點重新教我一次機率，這樣的機率到底怎麼算啊」、「笑死，內定也太嚴重，母體9萬3千人，可以抽出這種結果，只有鳥會信吧，難道不用介入調查嗎？」

也有民眾質疑「全民詐騙從財政部開始做起」還有網友要求見證律師站出來說明？質疑「中的人一直重覆就算了，還連續中到一樣的獎品！」更有網友表示，「請問一下得獎者，驚人的巧合是什麼情況？內定得獎者連演都不演了嗎？」

王鴻薇

延伸閱讀

超思雞蛋案陳駿季停職調查？卓榮泰：被告不是自己選擇的

新核家園？卓榮泰：看核能新技術發展到什麼程度

賴清德願赴立院報告 王鴻薇：像來直播的不用多此一舉

賴清德表態願國情報告 王鴻薇：立院非政治人物秀場

相關新聞

打疫苗不只防流感、新冠重症 研究：能降逾2成中風機率

新冠、流感公費疫苗10月開打，今年以「左流右新」為口號（左手打流感、右手打新冠）。10月29日是世界中風日，亞東醫院中風...

企鵝也愛老少配？海生館為年齡差15歲企鵝夫妻辦「永浴愛鵝」婚禮

企鵝也愛老少配？屏東海生館一對阿德利企鵝小蜜桃與小萌年齡相差15歲，4年前結為連理後生活十分恩愛。特別的是，小蜜桃是「鰥...

新竹客運10月底結束代駛 全面退出桃竹苗「公路客運」

新竹客運在桃竹苗不再續營公路客運，其中竹縣14條路線明年元旦起都將轉型成幸福巴士；至於另外34條跨縣市路線，新竹區監理所...

全台憂鬱症長輩破30萬僅1.3%就醫 家人多注意藍色風暴

台灣即將在明年進入超高齡社會，每5人就有1名是老人，伴隨而來各種老化疾病，其中，「老年憂鬱」被視為老年心理健康殺手。根據...

腸病毒罕見秋冬持續流行 羅一鈞預估年底才脫離流行期

腸病毒今年疫情反常冬季持續流行！疾管署發言人羅一鈞表示，今年腸病毒罕見在秋冬疫情還在上升，腸病毒疫情預估10月底至11月...

腸病毒異常流行！營養師警告5年來最嚴重 親吐「中鏢三吃法」

據報導，疾管署今天表示，10月20日至26日腸病毒門急診人次較前1週上升10.3%；今年疫情反常，目前已進入高原期，預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。