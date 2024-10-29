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【即時短評】白、藍營選票重疊 第三勢力成左右新北選情關鍵

聯合報／ 本報記者葉德正
立委黃國昌日前出席萬聖節親子活動，大跳「心電心」。圖／聯合報系資料照片
立委黃國昌日前出席萬聖節親子活動，大跳「心電心」。圖／聯合報系資料照片

新北身為全國大票倉，不僅是藍營灘頭堡，更是綠營企圖光復之地，不過民眾黨為進入各縣市議會組成黨團，勢必將在各縣市推出自己的市長人選，新北市長一戰，民眾黨自然不會缺席。地方人士指出，以2024選舉選票分析，白營與藍營選票重疊程度較高，三腳督對藍營較不利。

新北市早些年藍綠版圖是藍略大於綠，前兩次市長選舉，侯友宜以創紀錄票數搶下新北，但藍營難再有下個侯友宜，被認為是綠營收復失土的絕佳時機，不過崛起的第三勢力不容忽視，將成為左右新北選情的關鍵。

民眾黨立委黃國昌是繼柯文哲後，民眾黨的精神領袖，黃國昌今年起除參加新北市長侯友宜舉辦的行動治理座談會，更配合黨部，參加親子運動會，上周在三峽參加萬聖節變裝踩街，大跳歌手王心凌的夯曲「心電心」，對比在國會咆哮昌的嚴肅風格形成強烈對比，雖親和力待加強，已展現強烈企圖。

民眾黨人士指出，民眾黨想再攻2028年，2026進入各縣市議會組成黨團，站穩基層腳步是首要目標，推出自家市長參選人，才能發揮「母雞帶小雞」效應，並擺脫小綠、小藍標籤，「新北市當然要提人」。

民進黨人士分析，以2024總統、立委選舉，民眾黨在各地選票交叉分析，民眾黨得票中，有三分之一來自民進黨支持者，三分之二則來自國民黨支持者，新北市民眾黨若推出人選，吸走藍營選票機會比較大，對綠營較有利；不過柯文哲涉案後，民眾黨不確定性大增，能否維持熱度，還要再觀察。

該人士指出，民眾黨支持者以年輕族群為多，黃國昌雖企圖明顯，參選與否仍有變數，若沒有推人選，這群年輕人會流向誰，他認為關鍵在藍、綠推出的「人選」，若推出人選吸引不了年輕人，即可能把票源推向對方身上。

民眾黨 立委選舉

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