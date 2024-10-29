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你也能當「喬王」！王金平溝通協調課今預購 課程價碼曝光

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院前院長王金平日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，今開放預購。圖／擷取自ShiFu臉書
立法院前院長王金平日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，今開放預購。圖／擷取自ShiFu臉書

立法院前院長王金平素有「喬王」之稱，日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，將親授談判協調的秘訣，課程中更首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件。今日中午開放課程預購，價格為2980元，截至下午4時已有335人報名。

王金平近日搭上線上學習熱潮，首度開線上課程傳授溝通協調心法。課程介紹指出，王金平擔任立法院長17年，主持過799次協商，成功率高達77%，被前總統李登輝譽為「最能解決問題的人」，更在太陽花學運居中協調，讓事件和平落幕，被大家稱為「政壇公道伯」。

課程內容則包含分別為「溝通協調基本心法」，談判協調前，要做什麼準備？遇衝突時如何化解？談判時如何收集更多情報？如何打破僵局，找到第三方案？ 談判協調完後，下一步該做什麼？；再到「溝通協調實際應用」，以真實歷史事件，包括九月風雲、核四存廢案、高鐵財務改造及發放消費券等實際案例講解談判手法。

​王金平在課程預告片中提到，很多人覺得「喬」是操縱、控制，但真正的「喬」是傾聽、合作，是一種把事情處理好的能力。美國總統為了預算，需要跟國會喬、南北韓為了和平，也要喬，在外面工作、和人相處，也都需要喬。「學會溝通協調，你的人生會完全不同。」

王金平也說，他希望把這些經驗傳承下去，讓學生提升溝通協調的能力，未來面臨人生重要關卡時，能做出更好的判斷、談出更圓滿的結果。開課時間為2025年1月22日，平台也表示，王金平課程個人收入，將全數捐作公益使用。

太陽花學運 溝通 王金平

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