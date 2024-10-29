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立委促台電提財務重整計畫 卓榮泰盼2年內狀況好轉

中央社／ 台北29日電
民眾黨立委29日在立法院質詢時指出，輝達執行長黃仁勳開出回台投資條件是要100億度綠電。經濟部長郭智輝（右）回應，「我們可以給他」，而且黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力。圖左為行政院長卓榮泰。（中央社）
民眾黨立委29日在立法院質詢時指出，輝達執行長黃仁勳開出回台投資條件是要100億度綠電。經濟部長郭智輝（右）回應，「我們可以給他」，而且黃仁勳不會現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力。圖左為行政院長卓榮泰。（中央社）

立委指出，原物料價格已趨於平穩，台電支出仍居高不下，要求以4年為期，提出財務重整計畫。行政院長卓榮泰說，希望經濟部長郭智輝能督促台電做出來，並在2年內讓台電財務狀況好轉。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

國民黨立委牛煦庭質詢時指出，根據台電預算書，2017年其實還有盈餘，但這幾年台電的支出壓力非常大，因俄烏戰爭、原物料上漲，2022、2023年上升趨勢很可怕；現在原物料價格已經趨於平穩，為什麼台電支出還是這麼高。

郭智輝答詢時表示，是因為購電成本中，大部分是綠電，且綠電成本比較高，現在考慮如何讓綠電成本繼續下降；未來售電時，會把使用綠電的族群切出來，綠電有綠電的價格，這樣會幫助用灰電的客戶，不會因此受影響。

卓榮泰說，綠電初期成本是很高的，期待比較成熟開發之後，電價能趨於穩定；經濟部一直要求台電，在嚴謹管控下，2年內要讓台電財務狀況好轉。

牛煦庭表示，郭智輝是企業出身，企業會做5年、10年展望，預計拓展哪些業務、財務設算等，台電是否應該比照辦理，以改善財務結構。卓榮泰表示，這次產業電價調整比例稍微高一點，是因為過去台電經過3年30%調整電價，都沒反映在售電成本中，且民生電價長期偏低，都是政府補貼。

卓榮泰指出，如果能逐漸反映成本，補貼政策能持續減緩，可讓台電財務健全。牛煦庭問，政府是否能提出以4年為期的台電財務重整計畫；卓榮泰說，希望郭智輝能督促台電做出來，用企業的精神來做。

郭智輝表示，他發現公務預算跟在民間做法完全不一樣，他回去會跟台電溝通一下。

卓榮泰 台電 財務

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