立委籲扶植中小企業 卓榮泰：編預算助多元振興

民進黨立委何欣純今天質詢指出，9月景氣燈號掉至黃紅燈，中小企業景氣回春不如預期，政府如何扶植中小企業。行政院長卓榮泰說，明年度中央政府總預算有編列新台幣115億元，作為中小企業多元振興方案。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

何欣純質詢時關注中小企業、微型企業發展等議題，並舉國發會28日發布9月景氣燈號，燈號從紅燈落至黃紅燈為例，詢問政府就中小企業景氣回春不如預期，有無相關扶植方案。

卓榮泰表示，明年度的中央政府總預算有編115億元，對於中小企業的多元振興方案，希望輔導傳產跟中小企業快速進入數位轉型年代，至於其他的節能等補助，就依照現行機制處理。另外，如果是財務的部分，則會透過中小企業信保機制，給予低利貸款等。

何欣純也說，中小企業、微型企業也關心電價及穩定供電等議題，總統賴清德更要求台電原訂10年完成的「強化電網韌性計畫」，能夠提早4年，於2028年優先完成關鍵的區域，以及與民生相關關鍵工程。

卓榮泰指出，賴總統認為如果能早一天完成，對供電安全有幫忙，行政院會責成經濟部，動用一些獎勵措施也沒關係。