快訊

重複中獎？財政部發票抽獎9萬多人次參與 網見名單炸鍋：造假

「長泰19號」操演無劇本實戰 學生驚呼：像看手遊軍事作戰畫面

民眾黨民調／5成3民眾對檢公正起訴、避免選擇性辦案沒信心

立委籲扶植中小企業 卓榮泰：編預算助多元振興

中央社／ 台北29日電
行政院長卓榮泰今天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰今天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告。記者曾學仁／攝影

民進黨立委何欣純今天質詢指出，9月景氣燈號掉至黃紅燈，中小企業景氣回春不如預期，政府如何扶植中小企業。行政院長卓榮泰說，明年度中央政府總預算有編列新台幣115億元，作為中小企業多元振興方案。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

何欣純質詢時關注中小企業、微型企業發展等議題，並舉國發會28日發布9月景氣燈號，燈號從紅燈落至黃紅燈為例，詢問政府就中小企業景氣回春不如預期，有無相關扶植方案。

卓榮泰表示，明年度的中央政府總預算有編115億元，對於中小企業的多元振興方案，希望輔導傳產跟中小企業快速進入數位轉型年代，至於其他的節能等補助，就依照現行機制處理。另外，如果是財務的部分，則會透過中小企業信保機制，給予低利貸款等。

何欣純也說，中小企業、微型企業也關心電價及穩定供電等議題，總統賴清德更要求台電原訂10年完成的「強化電網韌性計畫」，能夠提早4年，於2028年優先完成關鍵的區域，以及與民生相關關鍵工程。

卓榮泰指出，賴總統認為如果能早一天完成，對供電安全有幫忙，行政院會責成經濟部，動用一些獎勵措施也沒關係。

何欣純 卓榮泰 紅燈

延伸閱讀

白委盼重啟核四 藍委要台電檢討財務

被指違背就職誓言 翁曉玲反問：卓榮泰唸完就忘記？

超思雞蛋案陳駿季停職調查？卓榮泰：被告不是自己選擇的

新核家園？卓榮泰：看核能新技術發展到什麼程度

相關新聞

卓冠廷猛轟川伯2026提前開打？李四川嘆：殺我幹嘛 我又沒有要選舉

新北環狀線因地震災損正修復中，新北市議員卓冠廷昨在議會重砲轟台北市副市長李四川，酸李「神也是他，鬼也是他」，讓外界嗅到綠...

民調／6成7不同意主張廢死的大法官被提名人

7名司法院大法官將在後天屆滿卸任，總統府日前公布大法官被提名人名單，但被藍白齊轟「史上最爛」，其中有6位支持「廢死」。最...

總預算案六度卡關有解？ 程委會排入院會報告事項

立法院審議明年度中央政府總預算案至今已經六度卡關。立法院程序委員會今天朝野氣氛放緩，未再提出緩列，或交付院會處理，直接將...

雲端發票抽獎有貓膩？財政部：中獎名單沒問題

財政部舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，被爆料3期中獎人疑似有重複，賦稅署官員強調，「這是機率問題」，每期抽獎前系...

【即時短評】白、藍營選票重疊 第三勢力成左右新北選情關鍵

新北身為全國大票倉，不僅是藍營灘頭堡，更是綠營企圖光復之地，不過民眾黨為進入各縣市議會組成黨團，勢必將在各縣市推出自己的...

你也能當「喬王」！王金平溝通協調課今預購 課程價碼曝光

立法院前院長王金平素有「喬王」之稱，日前在線上課程平台釋出「溝通協調課」，將親授談判協調的秘訣，課程中更首次解密九月風雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。