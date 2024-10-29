快訊

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

漲房租遭猛刺多刀、掐脖致死 送命女房東是前永和市長妹妹

再批能源政策錯誤 朱立倫：放棄眼前花朵 追求天邊雲彩

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，錯誤的能源政策，其結果必然造成全民「迫切的危機」。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫表示，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，錯誤的能源政策，其結果必然造成全民「迫切的危機」。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今赴立法院針對能源配比及電價政策專案報告。國民黨主席朱立倫表示，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，錯誤的能源政策，其結果必然造成全民「迫切的危機」。

卓榮泰表示，政府須依法行政。現行「核子反應器設施管制法」等法規中，已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠2號機，預計運轉到明年5月。

卓榮泰指出，滿足核安、核廢處理及社會共識。考量台灣地狹人稠且位處地震帶上，在核能發電的使用上，必須審慎考量核安及核廢料處理等問題，此外，台灣民眾對核能發電議題，也應該要有共識才繼續推動。

朱立倫今透過臉書表示，「充足、安全、乾淨及便宜」是能源政策四大關鍵，也是國人的期待。但是民進黨八年多來的能源政策，卻是核電除役，火力全開，全面種綠電，結果造成電力不足，影響投資意願；能源供應受制於進口，更影響到國家安全；高空汙、高碳排犧牲人民健康；電價更是不斷高漲，推升物價造成通膨，全民還必需大量補貼台電的虧損。

朱立倫說，民進黨的能源政策就是，「電力不足，國安危機，空氣汙染，電價高漲」，卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是明年5月必須關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代。至於目前仍然不可及的新核能技術可以研究。政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民「迫切的危機」。

卓榮泰 核能 能源政策

延伸閱讀

被指違背就職誓言 翁曉玲反問：卓榮泰唸完就忘記？

超思雞蛋案陳駿季停職調查？卓榮泰：被告不是自己選擇的

新核家園？卓榮泰：看核能新技術發展到什麼程度

支持台電各項能源開發計畫 卓榮泰：2030年絕不會缺電

相關新聞

卓冠廷猛轟川伯2026提前開打？李四川嘆：殺我幹嘛 我又沒有要選舉

新北環狀線因地震災損正修復中，新北市議員卓冠廷昨在議會重砲轟台北市副市長李四川，酸李「神也是他，鬼也是他」，讓外界嗅到綠...

民調／6成7不同意主張廢死的大法官被提名人

7名司法院大法官將在後天屆滿卸任，總統府日前公布大法官被提名人名單，但被藍白齊轟「史上最爛」，其中有6位支持「廢死」。最...

總預算案六度卡關有解？ 程委會排入院會報告事項

立法院審議明年度中央政府總預算案至今已經六度卡關。立法院程序委員會今天朝野氣氛放緩，未再提出緩列，或交付院會處理，直接將...

再批能源政策錯誤 朱立倫：放棄眼前花朵 追求天邊雲彩

行政院長卓榮泰今赴立法院針對能源配比及電價政策專案報告。國民黨主席朱立倫表示，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，錯...

提案增訂舉手表決限制被封殺 李柏毅轟藍白擔心丟臉

民進黨立委李柏毅等人提出「立法院議事規則第35條條文」修正草案，增訂議事採用口頭表決、舉手表決之限制，今在立院程序委員會...

台電2千億撥補沒過怎麼辦？ 卓榮泰：電價審議委員會考量

台電虧損嚴重，政府編列2024年追加預算，及2025年公務預算共2000億元撥補，目前送立法院審議中。立委在質詢時詢問，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。