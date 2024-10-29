再批能源政策錯誤 朱立倫：放棄眼前花朵 追求天邊雲彩

行政院長卓榮泰今赴立法院針對能源配比及電價政策專案報告。國民黨主席朱立倫表示，政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，錯誤的能源政策，其結果必然造成全民「迫切的危機」。

卓榮泰表示，政府須依法行政。現行「核子反應器設施管制法」等法規中，已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠2號機，預計運轉到明年5月。

卓榮泰指出，滿足核安、核廢處理及社會共識。考量台灣地狹人稠且位處地震帶上，在核能發電的使用上，必須審慎考量核安及核廢料處理等問題，此外，台灣民眾對核能發電議題，也應該要有共識才繼續推動。

朱立倫今透過臉書表示，「充足、安全、乾淨及便宜」是能源政策四大關鍵，也是國人的期待。但是民進黨八年多來的能源政策，卻是核電除役，火力全開，全面種綠電，結果造成電力不足，影響投資意願；能源供應受制於進口，更影響到國家安全；高空汙、高碳排犧牲人民健康；電價更是不斷高漲，推升物價造成通膨，全民還必需大量補貼台電的虧損。

朱立倫說，民進黨的能源政策就是，「電力不足，國安危機，空氣汙染，電價高漲」，卓榮泰的能源政策專案報告，結論就是明年5月必須關掉所有的核電廠，用火力發電及繼續種綠電取代。至於目前仍然不可及的新核能技術可以研究。政府決定放棄眼前的花朵，追求天邊的雲彩，其結果必然造成全民「迫切的危機」。