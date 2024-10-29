白委盼重啟核四 藍委要台電檢討財務

「核四每年花4億元維護卻不用，應該要重啟，以獲得便宜的電！」民眾黨立委張啟楷29日質詢時呼籲卓榮泰重啟核四，但卓榮泰回應說，核四重新發電不切實際，且新北市也很難同意，但張啟楷不滿指出，微軟、Google都開始用核電了。國民黨立委牛煦庭則呼籲檢討台電龐大負債，卓榮泰允諾經濟部會做台電的4年期財務規劃。

22日清晨再生能源是零

立法院29日邀請行政院長卓榮泰到立法院進行能源專案報告並備質詢。張啓楷質詢時表示，台電發電結構燃煤33.2%，燃氣49.5%，再生能源16%，行政院提供的報告內16%的再生能源，在22日凌晨為何是0？卓榮泰表示，是因為太陽還沒出來。但張啓楷追問為何連風電都沒有，卓榮泰回答，再生能源是間歇性發電。

「清晨沒有再生能源，都是靠火力，這樣不會讓早起運動的民眾成為『大型人體空氣清淨機』？」張啓楷如此質疑，但這樣的說法引發卓榮泰與經濟部長郭智輝不滿，卓榮泰指出燃氣是低碳的，相關說法會誤導民眾，他無法接受。郭智輝也說，要看發電有多少碳，不能說這樣就是人體空氣清淨機。

重啟核四 新北難同意

張啓楷再指出，核電每年要花4億維護，若廢掉核四還要3千億，為何不重啟、用便宜的電？他強調，全球企業陸續捨棄RE100，轉用「無碳電力（CFE）」的標準，核能也是無碳電力。但卓榮泰強硬回應說，若要重啟核四要先問新北市政府，且把核四廠重新當作發電的核電廠不切實際，郭智輝也說，RE100與CFE是兩個不同組織。

牛煦庭則說，好的能源政策應該要包含「穩定的供電」、「合理的財務規劃」、「問責的機制」與「接軌國際趨勢」，但蔡政府過去8年有4次大停電，2024年上半年中小型停電次也比去年同期提高20%，顯見目前能源政策無法提供穩定供電；而高昂的躉購電價、發電燃料費則導致台電承受不合理的財務負擔，因此連年虧損，財務顯未合理規劃。

綠電購買成本較高

「台電的購電支出高達3518億！」牛煦庭不滿表示，台電在2017年有463.9億元的業務盈餘，至2023年，因原物料大漲，直接大幅虧損2469.7億元。即使現在國際原料價格趨於平緩，購電支出卻大幅膨脹至3千多億。

對此，郭智輝表示，支出大幅上漲的主因是補貼綠電政策，卓榮泰也坦言「綠電成本確實比較高」。

因此，牛煦庭呼籲政府應該要做台電未來4年財務規劃，否則將沒有任何討論標準，卓榮泰也當場責成郭智輝，要執行台電4年財務規劃的相關計畫。

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