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提案增訂舉手表決限制被封殺 李柏毅轟藍白擔心丟臉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委李柏毅等人提出「立法院議事規則第35條條文」修正草案，增訂議事採用口頭表決、舉手表決之限制，今在立院程序委員會被藍白聯手封殺。李柏毅表示，國民黨和民眾黨是擔心被認出來誰支持違憲法案很丟臉，又或是混水摸魚被抓包很不方便？

李柏毅表示，今年5月，韓國瑜在院會摒棄議事中立原則，無視議場內不可能清點人數的事實，以「舉手表決」強渡國會擴權法，甚至踐踏立法院議事規則，只記名「贊成者」省略記名「反對者」，已違反立法院議事規則第36條第一項所規定「表決，應就可否兩方依次行之」。李柏毅說，韓國瑜不僅完全不給投反對票的機會，更荒謬的是，當下不在議場的立委，竟然也被記入投票之中。

李柏毅指出，韓國瑜主持議事程序草率、無視反對的意見，根本是強行逼迫所有人同流合汙。他提案修正立法院議事規則，要將「舉手」與「口頭」表決限制在可以清點人數、確認個別委員贊成反對立場的場合，避免同樣的鬧劇再次發生。

李柏毅表示，過去立法院舉手表決的場合都是在委員會內，因為委員會人少，一個委員會了不起14、15人，這要舉手表決當然沒問題，事後也能透過攝影確認每一個委員贊成或反對；但在院會時，即使沒有議事攻防，113個立委光是有幾個人在場就要花費不少時間點名，還要記錄每個人誰贊成誰反對，如果願意花時間慢慢處理，那也無不可，但今年五月的違憲法案，正是在這種忽視議事規則，與民主原則的情況下被強行通過，甚至連表達反對都不可能。

李柏毅 立法院 韓國瑜

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