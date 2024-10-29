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總預算案六度卡關有解？ 程委會排入院會報告事項
立法院審議明年度中央政府總預算案至今已經六度卡關。立法院程序委員會今天朝野氣氛放緩，未再提出緩列，或交付院會處理，直接將總預算案排入11月1日院會報告事項，屆時若未有提出異議，總預算案將可順利交付委員會審查。
總預算案雖然順利排入院會報告事項，但朝野黨團仍針對其他議案交鋒。國民黨團主張，包括民進黨立委沈伯洋提立委赴中須限制；民進黨立委李柏毅提案，增訂議事採用口頭表決、舉手表決之限制；民進黨立委邱志偉提案，提及若有國安疑慮，可以解散政黨等，均予以緩列。
沈伯洋表示，該提案已經重新提出幾十次，他每次在程序委員會的發言內容也都一樣，因為國民黨、民眾黨就是一直在封殺這個提案，但究竟為什麼立委赴中不用報備？國民黨到現在都沒提出理由。
國民黨立委王鴻薇表示，憲法法庭已經把國會改革法案多項都宣告違憲，大幅限縮立委職權，如今民進黨政府還要繼續管制立法委員，要求和行政部門報告，並不合理，到底是立委委員監督行政部門，還是行政部門要來監督立法委員？
國民黨團緩列主張，民進黨團表達異議，經表決，9票贊成、9票反對，由於贊成與反對同票，程委會主席吳宗憲投下關鍵贊成1票，全案通過，沈伯洋等人提案在程委會被封殺。
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