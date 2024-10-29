台電2千億撥補沒過怎麼辦？ 卓榮泰：電價審議委員會考量

台電虧損嚴重，政府編列2024年追加預算，及2025年公務預算共2000億元撥補，目前送立法院審議中。立委在質詢時詢問，若立法院沒有通過的話，政府該如何因應？行政院長卓榮泰今天表示，撥補政策不能夠落實，電價審議委員會會有考量。

卓榮泰今率官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。民進黨立委邱志偉關注台電財務狀況，他詢問今年和明年撥補兩千億要用在哪裡？是否是彌補民生住宅用電凍漲的缺口？卓榮泰表示，不完全是這個部分，還有一部分針對韌性電網。

邱志偉指出，國民黨主席朱立倫堅決反對這2000億元的撥補，國民黨立法院黨團大概也不會支持，如果撥補立法院沒過，會有什麼影響？如果擴大到不可逆，台電有可能破產。

卓榮泰表示，撥補政策不能夠落實，台電的財務狀況又持續的擴大，將來要再做如何的調整，電價審議委員會就會有它的考量，政府不希望這樣子，所以現在只有努力，希望相關預算跟追加預算都能夠通過。

另外，邱志偉也詢問，用電大戶條款什麼時候會出爐，本來是兩年之內要提出，目前5000瓩以上是用電大戶，以及檢討報告什麼時候提出，門檻會不會提高？

經濟部長郭智輝表示，回去以後馬上了解；卓榮泰補充，再生能源發展條例中，有一條文規定，用電契約容量達到5000瓩以上的電力用戶，自己要有再生能源的發電設備、儲能設備，或購買一定的綠電。