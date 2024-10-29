專家：南太島國選邊站壓力加劇 台灣區域參與挑戰大

中國在太平洋地區影響力日增，澳洲及太平洋專家指出，太平洋島國面臨更強烈「選邊站」的壓力，這些國家決定與台灣互動時，將以中國經濟夥伴關係重要性，衡量與台灣合作的價值。

中國在太平洋地區擴張影響力，頻挖台灣南太友邦。今年1月，中國再奪台灣南太友邦諾魯（Nauru），並試圖在今年8月太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）排除台灣參與。目前，台灣在南太友邦僅有帛琉（Palau）、吐瓦魯（Tuvalu）、馬紹爾群島共和國等3國。

德國智庫「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）澳洲分處舉行「澳洲與太平洋安全會議」，多位專家28日接受中央社訪問，針對台灣參與太平洋地區的挑戰與機會表達看法。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）亞洲研究中心兼任副教授凱恩（Tess Newton Cain）指出，太平洋島國長期面臨「選邊站」的壓力，儘管此壓力在本世紀初稍有減弱，但隨著中國影響力增強，選邊壓力再度浮現並加劇。

凱恩指出，近年來，一些南太國家從承認台灣轉為承認中國，外界也擔憂吐瓦魯未來的立場。台灣在太平洋地區面臨兩大挑戰，首先是資金有限，無法提供大規模援助；其次是需要向國內民眾證明外交投入的成效，而中國則無此顧慮。

凱恩進一步說明，台灣目前以「發展夥伴」（Development Partner）身分參加太平洋島國論壇，但該論壇目前正進行區域架構調整，考慮採用東協（ASEAN）的分層制度。

此改革可能將發展夥伴分為「戰略夥伴」（StrategicPartner）與「主題夥伴」（thematic partner），這對台灣來說巨大風險。

她解釋，台灣難以成為戰略夥伴，可能只得以主題夥伴身分參與，即專注於特定合作領域，以維持在區域的參與。

索羅門群島明年將擔任太平洋島國論壇的主席國。凱恩認為，儘管現任總理馬內列（Jeremiah Manele）對台立場不如前任強硬，台灣是否會被邀請參與明年的論壇會議仍不明朗。

凱恩表示，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）曾表態若台灣被排除，帛琉可能考慮退出論壇，這也顯示部分國家對太平洋島國論壇分裂的擔憂。

在澳洲與紐西蘭的角色上，凱恩認為，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及紐西蘭總理盧克森（Chris Luxon）都表達支持台灣維持參與現狀的立場。考量兩國與中國關係，期望澳、紐在論壇中推動台灣更深入的參與並不現實，他們應會傾向於維護現有安排。

前巴布亞紐幾內亞政府（PNG）司法部高階官員諾貝陶（Oliver Nobetau）認為，當太平洋國家考量是否與台灣建立關係時，一定會顧及到中國的影響。

諾貝陶分析，太平洋國家將考慮中國提供的經濟資源和支持，評估與衡量與台灣合作的價值是否重要到願意在承認上作出改變，「多數太平洋島國的普遍立場是他們是主權國家，有權自行決定與誰打交道及承認誰，是否有具體的誘因取決於各國對中國的態度」。