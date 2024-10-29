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205廠抗彈板測試機台未經認證？ 軍方強調符合TAF標準

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方將從明年起量產可抵擋共軍5.8公厘彈藥的新式抗彈板，不過遭立委質疑軍方測試機台未獲得TAF認證。圖／軍聞社提供
軍方將從明年起量產可抵擋共軍5.8公厘彈藥的新式抗彈板，不過遭立委質疑軍方測試機台未獲得TAF認證。圖／軍聞社提供

國軍將從明年起量產可抵擋共軍5.8公厘鋼芯彈的新一代抗彈板，不過遭立委質疑軍方的測試機台沒有獲得合格TAF認證。軍方強調，測試的測台都委託民間第三方公證單位校正，明年投產的抗彈板可符合TAF認證。

國軍將從明年起量產新一代抗彈板，以抵抗共軍5.8公厘彈藥，不過國民黨立委徐巧芯質疑，軍方測試抗彈板陶瓷片的機台，沒獲得合格TAF認證；徐巧芯批評，國軍自開標案自己驗收，也沒送第三方機構檢驗。

軍備局生產製造中心主任王國樑少將表示，國軍新一代抗彈板為了能抵擋共軍5.8公厘鋼芯彈，規格的訂定非常嚴謹，將來也會請專家學者以公正態度評選廠商，測試的測台小到尺、大到恆溫恆濕機，都是委託民間有TAF認證的第三公證單位校正，測試人員經過ISO實驗室訓練，測試過程也由規格鑑測中心人員全程監看流程，並有錄影存證，測試結果無庸置疑。

王國樑說，將來獲得原物料後，也是由205廠產製，為確保品質有公信力，產品都將由規格鑑測中心鑑測，鑑測中心已提出新一代抗彈板的TAF實驗室認證，預計年底前可通過認證，明年投產的抗彈板可符合TAF認證。

軍備局獲得管理處處長李健青少將說，新一代抗彈板的測試方式已經從原本的NIJ標準改為美軍ESAPI最新版本，採購過程將納編審監、鑑測單位執行，以確保符合官兵的需求。

另一方面，民進黨立委王定宇質疑軍方採購新式防彈背心卻採用有磁性的快拆扣，不符合國際潮流與戰場實際需求；李健青說，軍方配合新一代抗彈板將從民國114年開始量產交軍也同步研發新式防彈背心，依照軍種作戰的需求由三軍等使用單位共同參與討論訂定規格，背心材質都是依國家CNS標準訂定，扣具、配件也有規定拉力、強度等標準。他強調採購計畫目前還在編審中，根據會議記錄、錄音和採購計畫都沒有綁定要採用磁扣，未來也會增訂配件不可干擾指南針或通信裝備。

國軍

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