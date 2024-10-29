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最高檢要查京華城案洩密 黃國昌酸邢泰釗打假球做公關

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
法務部長鄭銘謙（右）與檢察總長邢泰釗（左）在立法院司法及法制委員會備詢。記者林澔一攝影
法務部長鄭銘謙（右）與檢察總長邢泰釗（左）在立法院司法及法制委員會備詢。記者林澔一攝影

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢察總長邢泰釗昨天下令徹查洩密案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，邢泰釗就是在打假球、做媒體公關，過去在立法院答詢只會裝可愛、顧左右而言他，結果現在突然震怒出手，真的不知道是該哭還是該笑。

最高檢察署昨天發布新聞稿表示，先前有多名立委在立法院質詢時認為，司法機關偵辦民眾黨主席柯文哲所涉案件，疑似有違反偵查不公開的原則，因此已經發交高檢署「偵查不公開檢討小組會議」依法查明事實。

民眾黨上午舉行民調發布記者會，黃國昌受訪時直言，邢泰釗就是在打假球、做媒體公關，而司法線的媒體也都很埋單，看到昨天的新聞報導，標題下得如此之聳動，「檢察總長出手了，好像把他講得很神勇」，真的不知道是該哭還是該笑，難道邢泰釗現在才知情，還這麼會演裝得這麼像。

黃國昌指出，面對偵查不公開、檢媒一體的亂象，自己過去就在立法院公開請教，邢泰釗認為是見仁見智，完全就是在裝傻裝可愛、顧左右而言他閃躲，結果看到社會如此憤怒，現在才突然醒來震怒、要出手，「到底做什麼媒體公關，我看到那個媒體報導，真的不知該哭還是該笑。」

黃國昌還說，他先前帶著秘密證人到台北地檢署，結果證詞竟然變成周刊的獨家報導內容，甚至還出來幫民進黨前立委陳歐珀洗地，檢方就是在告訴所有潛在的吹哨者，「不要檢舉有權有勢的人，因為我一定會把你講出去」，結果半年多前邢泰釗痛心疾首，現在不知道心痛完了沒有，只說了一句查無不法謝謝指教。

黃國昌諷刺，當初一定是記者通靈，所以才會知道檢舉人是誰，要不然就是在偵查庭裝竊聽器，才會知道秘密證人的說詞內容，「昨天邢泰釗說要高檢署去查，總結我的評論，就是在打假球，毫無期待。」

司法 邢泰釗 黃國昌

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