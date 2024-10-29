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綠搶戰新北！張宏陸：蘇巧慧、林右昌都是國王人馬 藍委酸：親疏有差

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
民進黨秘書長林右昌常出席新北宮廟場合，開場總是說「我代表賴總統、賴主席來致意」。本報資料照片
民進黨秘書長林右昌常出席新北宮廟場合，開場總是說「我代表賴總統、賴主席來致意」。本報資料照片

民進黨立委蘇巧慧表態投入2026新北市長選戰，可能與隸屬正國會的民進黨秘書長林右昌在初選一較高下。與蘇巧慧同屬蘇系的立委張宏陸說，良性競爭是好事，蘇巧慧和賴清德總統互動也很好，「兩位都是國王人馬」。

林右昌從內政部長轉為民進黨秘書長後，仍持續經營新北等地，常出席宮廟慶典、同鄉會場合等，被認為有備戰新北的意味。

10月12日，板橋接雲寺辦遶境慶典，蘇巧慧、林右昌同場不同框，有尬場氣氛，當時張宏陸受訪提到「想選的人應該提早準備，總比空降好」，原本被認為是在影射林右昌，但張宏陸今天解釋，他想表達的是有意願的人趕快去拚，不是要指林右昌。

張宏陸說，蘇巧慧有3屆立委歷練，對新北市政夠熟，早已走出樹林、鶯歌等主場，對新北夠熟，是蘇巧慧的優勢。

張觀察，民眾黨黃國昌對選新北市長意願很高，最近持續強化組織戰力，民眾黨想在各議員選區提好提滿，勢必會需要有人當母雞帶頭衝，2026新北之爭可能是三腳督態勢。

「民眾黨參戰，對民進黨有利」張宏陸說，民眾黨還是有一定票房，和藍軍的票重疊性較高，若三足鼎立，對綠營拿回政權有利。

張宏陸說，在新北市議會席次中，蘇系多於新系、英系、正國會、湧言會等，蘇系在新北和其他派系都有一定互動關係，蘇巧慧在黨內人和不錯。張觀察，林右昌的狀態是且戰且走，但擔任黨秘書長反而綁手綁腳。

隸屬民進黨正國會的立委李坤城說，蘇巧慧跟林右昌目前都在地方勤跑基層，其實表態與否，已不用明言，目前持續勤跑基層，等待中央機制確定，一起競爭選出最強者，最後再一起團結合作拿回新北執政權。

目前林右昌在民調上略遜蘇巧慧一籌，李坤城說，現階段大家對民調其實不會太在意，尤其民進黨在新北沒有執政資源，有意願的人選持續在基層跑，打好基礎，未來才能發揮母雞帶小雞的效果。

至於目前派系合作情形，李坤城說，現階段談派系合作還太早，目前就是「兄弟爬山各自努力」，一步一步爭取選民的支持與認同。

一名國民黨新北立委說，綠營內鬥嚴重，林右昌持續鴨子滑水扎根新北，蘇巧慧最近打出「慧慧慧，慧衝」口號，就是要與她父親蘇貞昌的「衝衝衝」做連結，但蘇巧慧終究不是賴的人馬，與林右昌和賴總統的互動相比，親疏還是有差。

民進黨立委蘇巧慧有意問鼎2026新北之戰，勤跑地方，陸戰、空戰並進。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧有意問鼎2026新北之戰，勤跑地方，陸戰、空戰並進。本報資料照片

林右昌 蘇巧慧

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