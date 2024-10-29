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迫遷我駐館態度放軟？外交部：南非開放溝通

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

南非政府日前發出通知，限期我駐南非代表處在10月30日之前遷出南非首都普勒托利亞，不過外交部今透露有轉圜餘地，指南非政府已表達願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商。

南非政府日前傳出在我駐南非代表處10月7日舉辦國慶酒會當日，要求駐館遷出首都普勒托利亞，並威脅「倘若不從就關閉代表處」。據了解，今年10月7日，我駐南非代表處正在舉辦國慶酒會，南非政府竟以電郵方式通知駐處遷館一事「沒有協商餘地」，並強調以10月30日為搬遷時限。

對此，外交部長林佳龍日前表示，我方一定會據理力爭，捍衛我們的權益，外交部已成立應變小組，做好各種應變的對策，一定要對等互惠，以對等的立場來做應處，並強調會奮鬥到最後一刻。

外交部今舉行例行記者會。距離南非限期愈來愈近，外交部發言人劉永健今做出說明，他表示，林佳龍正在中美洲及加勒比海友邦訪問，仍隨時關心及掌握本案的發展，並多次指示我國駐處務必基於對等及尊嚴立場，以及僑民服務不能中斷、確保同仁人身安全等原則，與南非政府進行交涉。

他指出，在外交部和駐南非代表處同仁連日努力以及各界的關心下，南非政府已就其單方面設定的10月30日遷處期限向我駐處表示，南非政府願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商。

劉永健說，林佳龍也指示亞非司司長賀忠義代表外交部，於28日再度召見南非駐台代表安德森（Graham Anderson），對本案再次表達我政府的立場及嚴正關切。外交部相信，也呼籲，作為G20成員國的南非政府，在雙方協商討論獲得共識前，不會對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

至於南非政府就未來雙邊關係的相關想法，劉永健進一步說，我國政府也會持續在對等尊嚴的原則下，瞭解南非方面的看法，並與其交換意見，若有相關進展，將再適時向國人和媒體朋友報告。

南非 外交部 林佳龍

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