新核家園？卓榮泰：看核能新技術發展到什麼程度

行政院長卓榮泰今率官員赴立法院報告「能源配比及電價政策」。國民黨立委王鴻薇質疑台灣電力問題，甚至可能影響半導體發展。行政院長卓榮指出，能源政策第一次轉型已達到效果，目前要進行第二次能源轉型，至於未來是否使用核電，得看核能新技術可發展到何種程度。

王鴻薇說，美國總統候選人川普不只公開一次指責台灣是半導體小偷，好奇經濟部長郭智輝是否同意此看法？另外，台積電現在都到國外徵才、設廠，連台積電動不動都要自己發電，這樣好嗎？

王鴻薇還表示，台達電創辦人鄭崇華認為台灣如要發展AI，非得用核電不可，如果現有政策錯誤，應該「認錯」，朝令如果有錯，夕改何妨？核二廠退役後，四度調整工業用電，漲幅高達66%，想問核三廠全面除役是否真的不能回頭？

卓榮泰與郭智輝均針對川普一席話表達表達不同意的態度。卓榮泰更補充，半導體是我國自身發展出來，並領現世界的產業。

卓榮泰提到，能源政策第一次轉型已經達到效果與一定目標，現在要進行第二次能源轉型，賴清德總統正全力以赴在執行。至於未來是否用到核電，得看核能新技術可發展到什麼程度，能否達成共識。

卓榮泰也說，台電原料成本從2021年之後兩年是上漲的，2023年成本有降下來，不過因為前兩年虧損，所以在調整財務狀況。至於核三廠延役問題，依照目前法規，得在5年前提出申請。