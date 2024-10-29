57.8%認為賴清德雙標 支持提高釋憲門檻

「總統賴清德上台後，北檢對民眾黨主席柯文哲無明確證據的起訴，就是雙標！」民眾黨29日公布民調顯示，57.8%民眾認為賴清德與過去聲援前總統陳水扁的態度來比，就是雙標，另外有63.2%民眾支持大法官釋憲要有最低人數，連68.3%民進黨支持者都支持。

中間選民多有不滿

民眾黨發言人吳怡萱指出，49.1%認為不公正，40.3%認為公正，其中40到49歲、高中職與大學以上，有高達59.9%認為不公正。國民黨與民眾黨分別有68.9%與67.5%民眾認為不公正，不過沒有任何政黨傾向也有50.1%。另外，被問到對於「我國的檢察官能夠公正起訴，避免選擇性辦案」，有沒有信心？有53.1%沒信心、僅42.8%有信心。

其中也有57.2%民眾對檢調系統沒有信心。對於「我國司法會給予政治人物做出公正的判決」有沒有信心，更高達59.4%民眾對此沒有信心，其中，中性選民也高達63.4%也沒有信心。民眾被問到總統賴清德曾說羈押陳水扁是「押人取供與污辱」有沒有雙標時，有57.8%民眾認為雙標，其中中性選民也有53.7%。

憲法判決應有門檻

「有63.2%民眾認為『「憲法法庭開庭審理案件，需要明定大法官最低參與人數』！」吳怡萱說，連民進黨支持者都有68.3%支持，至於釋憲門檻是否應該提升到出席大法官的3分之2？也有68%民眾支持。

民眾黨立院總召黃國昌強調，賴清德如今就是雙標，難道還要再讓北檢繼續押人、讓名嘴繼續攻擊柯文哲嗎？

黃國昌不滿指出，憲法法庭的判決也讓前民進黨立委林濁水看不下去，而民調也顯示各界希望制定大法官釋憲的最低席次，還有出席人數，希望賴清德靜下來，好好想想過去的自己在哪裡？

民眾黨立委林國成指出，賴清德就任以後，因為能源議題、國會改革，還有透過司法對政敵鬥爭，拜託不要再把司法當成政治鬥爭的工具。

民眾仍對司法不信任

台藝大廣播電視系教授賴祥蔚也說，超過6成對司法沒有信心，對司法政治人物審判沒信心超過7成，司法似乎已經變成工具，若民眾有誤解，政府也該更積極說明。

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