支持台電各項能源開發計畫 卓榮泰：2030年絕不會缺電

行政院長卓榮泰今天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告，經濟部長郭智輝等列席說明，卓榮泰表示增加再生能源、減少燃煤發電的減碳效果，目前目標為2030年「綠電占比3成，燃煤占比2成，燃氣占比5成」，並請大家支持台電各項能源開發計畫，若能依規畫完工，2030年絕不會缺電。

卓榮泰在立法院報告時表示，近年國際情勢快速轉動，我國能源政策必須具有機動性；為了鞏固半導體產業在國際上的優勢，未來更需要在人工智慧的發展浪潮上占得地位，所以台灣的能源發展，必須考量經濟體質的需求，不僅要能安全穩定供電，也必須因應國際綠色供應鏈趨勢，滿足國內產業出口所需要的綠電。

卓榮泰強調依據推估，納入半導體跟人工智慧發展下的電力需求，目前規畫的大型機組電力開發，足以符合2030年的電力需求，因此拜託立委、地方政府和國人，請大家共同支持台電各項能源開發計畫，若各項能源開發計畫能夠依規畫完工，2030年絕對不會有缺電的問題。

針對「晶片業因綠電與水源不足而外移」，經濟部長郭智輝表示，如果大家都支持台灣綠電的發展，那電絕對是夠的，支持我們台電建廠、支持綠電發展、就是支持半導體在我們台灣的發展，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。