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川普稱台灣搶走晶片生意 卓榮泰：不同意這種說法

中央社／ 台北29日電

美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意」，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝，今天同聲表達不同意川普的說法。卓榮泰表示，半導體是台灣自己發展出來，並領先世界的產業。政府會持續關注美國大選，相信未來台美關係會更加深化。

川普（Donald Trump）日前接受專訪，談及美國經濟與台灣等廣泛議題，並指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付保護費等看法。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

美國總統大選即將登場，國民黨立委王鴻薇表示，各界認為川普當選機率非常高，但川普不只一次，直接公開指責台灣偷走美國晶片業與晶片生意，政府是否同意川普的說法。

列席的郭智輝指出，當然不同意川普的說法。卓榮泰也說，當然不同意，半導體是台灣自己發展出來並領先世界的產業。

王鴻薇表示，台灣半導體從業人員拚命，讓台灣成為全球半導體的支柱，非常遺憾川普不是第一次講，而是一講再講，如果川普當選後，這樣的想法恐成為全世界的顯學。她認為絕對不能扼殺台灣半導體從業人員的努力。

卓榮泰說，政府會持續關注各種情況的發展，尤其是美國大選，相信美國是民主成熟的國家，未來台美關係一定是在現在的基礎上更加深化。

卓榮泰 川普

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