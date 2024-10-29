快訊

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

MLB／豪門大戰走味？道奇3勝0敗聽牌了 大谷翔平2保送上壘

藍委要求陳駿季停職 卓榮泰：被告非起訴

中央社／ 台北29日電

北檢偵辦超思雞蛋案，農業部長陳駿季昨天以被告身分被北檢約談後請回。國民黨立委王鴻薇今天表示，應讓陳駿季停職接受調查；行政院長卓榮泰回應，被告身分不是自己選擇的，這不是起訴的問題，應讓陳駿季充分說明清楚。

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，昨天以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人，偵訊約2小時後均請回。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

王鴻薇指出，監察院之前有提出報告，超思弊案讓政府浪費新台幣5億元，也糾正農業部。她表示，陳駿季昨天已被告身份被北檢傳喚，以現在的狀況，超思弊案正在偵辦中，是否應該讓陳駿季停職接受調查。

卓榮泰表示，被任何人告，都可能成為被告，被告不是自己選擇的，應該讓陳駿季充分說明清楚。

王鴻薇質疑，陳駿季過去好幾次在立法院幫超思背書，還說超思不是一人公司，沒有問題，但現在卻以被告身分接受調查。她認為，陳駿季仍保有部長身分，可以輕易煙滅證據。

王鴻薇指出，大家高度關切超思弊案，卓榮泰卻還用這樣背書的態度，未來還是會被追究政治責任。

卓榮泰表示，大家在政壇這麼多年，都曾經被列為被告過，只要有人提告，都可能會被列成被告，這不是起訴的問題。王鴻薇說，她是被總統府秘書長潘孟安提告誹謗，這跟陳駿季涉及圖利完全不一樣。

王鴻薇 超思 陳駿季

延伸閱讀

川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：台美關係發展良好

谷立言稱台積電因缺水電而赴美 卓榮泰：台灣用電不會有問題

各界質疑電不夠用 卓榮泰再三保證

近4年辦136案起訴91人 卓榮泰：綠能掃黑是持續工作重點

相關新聞

民調／6成7不同意主張廢死的大法官被提名人

7名司法院大法官將在後天屆滿卸任，總統府日前公布大法官被提名人名單，但被藍白齊轟「史上最爛」，其中有6位支持「廢死」。最...

被黃珊珊點名也曾收沈慶京政治獻金 國民黨回應了

檢廉偵辦京華城容積率弊案，周刊報導，民眾黨立委黃珊珊涉收威京集團員工的人頭政治獻金。黃珊珊表示，中工也曾捐給藍綠14人與...

新核家園？ 卓榮泰：看核能新技術發展到什麼程度

台灣能源政策備受關注。國民黨立委王鴻薇質疑台灣電力問題，甚至可能影響半導體發展。行政院長卓榮指出，能源政策第一次轉型已達...

被點名收過沈慶京政治獻金 陳麗娜坦然：有人捐都感謝

立委黃珊珊被爆收取沈慶京政治獻金，加碼揭露高雄市議員陳麗娜、黃柏霖等14名藍綠民代也有收過威京集團旗下中工機械捐款。陳麗...

大法官甘淪執政傀儡 藍籲研議不適任退場機制

憲法法庭針對國會改革修法宣判多數違憲，讓立法院朝野對立的氣氛再度升高。國民黨內對是否脫離釋憲戰場有不同看法，但接下來的總預算案審查、司法院、考試院及NCC委員人事案，以及憲法訴訟法的修法，將是朝野無可迴避的三大決戰場；國民黨主戰派更認為，應參考日本的制度，研議不適任大法官的退場機制，制衡已成為執政黨政治鬥爭工具的大法官。

政院擬補貼台電2千億 黃珊珊揭：卸煤滯船費去年賠20億

台電財務連年虧損，行政院共編列2000億元要補貼。民眾黨立委黃珊珊今天指出，進口燃煤卸貨太慢，滯船費連年暴增，去年更賠船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。