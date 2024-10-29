藍委要求陳駿季停職 卓榮泰：被告非起訴

北檢偵辦超思雞蛋案，農業部長陳駿季昨天以被告身分被北檢約談後請回。國民黨立委王鴻薇今天表示，應讓陳駿季停職接受調查；行政院長卓榮泰回應，被告身分不是自己選擇的，這不是起訴的問題，應讓陳駿季充分說明清楚。

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，昨天以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人，偵訊約2小時後均請回。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。

王鴻薇指出，監察院之前有提出報告，超思弊案讓政府浪費新台幣5億元，也糾正農業部。她表示，陳駿季昨天已被告身份被北檢傳喚，以現在的狀況，超思弊案正在偵辦中，是否應該讓陳駿季停職接受調查。

卓榮泰表示，被任何人告，都可能成為被告，被告不是自己選擇的，應該讓陳駿季充分說明清楚。

王鴻薇質疑，陳駿季過去好幾次在立法院幫超思背書，還說超思不是一人公司，沒有問題，但現在卻以被告身分接受調查。她認為，陳駿季仍保有部長身分，可以輕易煙滅證據。

王鴻薇指出，大家高度關切超思弊案，卓榮泰卻還用這樣背書的態度，未來還是會被追究政治責任。

卓榮泰表示，大家在政壇這麼多年，都曾經被列為被告過，只要有人提告，都可能會被列成被告，這不是起訴的問題。王鴻薇說，她是被總統府秘書長潘孟安提告誹謗，這跟陳駿季涉及圖利完全不一樣。