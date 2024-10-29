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政院擬補貼台電2千億 黃珊珊揭：卸煤滯船費去年賠20億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

台電財務連年虧損，行政院共編列2000億元要補貼。民眾黨立委黃珊珊今天指出，進口燃煤卸貨太慢，滯船費連年暴增，去年更賠船東20億元，現在要漲電價，百姓怎能接受？經濟部長郭智輝答詢表示，會馬上嚴查此事。

台電在國際市場採購燃煤後，須安排煤輪至煤源國（如澳洲、印尼、美國）裝運返台。煤輪裝卸貨作業由台電負責，依傭船合約，應在約定時間內完成裝卸貨作業。

行政院長卓榮泰今天赴立法院進行能源配比及電價政策專案報告並備詢。

黃珊珊質詢時指出，根據審計部報告，台電採購燃煤煤輪卸煤安排，未能有效與燃煤電廠需求配合，經濟部應督促台電檢討妥處。滯船費從110年度的2億元，隔年暴增到7億元，到了112年竟賠給船東20億元。貨送來了，台電卻沒有倉庫可以卸貨，讓貨在船上等，這是怎麼回事？

郭智輝表示，這個命題我們回去馬上嚴查，到底怎麼來訂這個合約。

黃珊珊說，這件事不應該發生，這30億元拿來蓋倉庫都蓋完了，台電訂貨、送貨，難道沒有事先規畫安排？現在說要漲電價，百姓怎能接受？郭智輝允諾，回去馬上清查這件事，一個月會給立法院與審計部報告。

台電 郭智輝 電價 黃珊珊

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