卓冠廷猛轟川伯2026提前開打？李四川嘆：殺我幹嘛 我又沒有要選舉

新北環狀線因地震災損正修復中，新北市議員卓冠廷昨在議會重砲轟台北市副市長李四川，酸李「神也是他，鬼也是他」，讓外界嗅到綠營要開始打李的前奏。李四川對身旁友人說「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」，雙方隔空交戰。

新北環狀線因0403地震受損，修復經費從預估的4.5億元暴增至14.41億元，新北市議員卓冠廷連兩天在議會質詢，怒批雙北涉嫌圖利中華工程和威京集團，並指前新北市副市長李四川當台北市副市長後，把責任丟給新北市；不過，根據曝光的兩份合約書，委託興建跟委託營運的合約書，都非李四川簽署。

對於卓冠廷批評把責任丟給新北市，李四川說，北市沒有不負責，是雙北有共識先修復通車，再經由公正第三方鑑定後，若是工程保固問題，北市府會負責並向中工求償，若是地震造成的非保固問題，則由新北市政府負責。

新北環狀線當初是在台北縣時代，委託台北市政府興建，由當時雙北首長簽署；環狀線委託興建合約是2006年11月24日，時任台北縣長周錫瑋與台北市長馬英九簽署，李四川2007年9月才到台北縣服務，2018年12月25日離開新北市；2018年12月28日由時任新北市長朱立倫與台北市長柯文哲簽署委託營運合約，當時李四川已到高雄市政府服務。

「可見卓冠廷根本不用功」李四川說，新北環狀線去年交回新北捷運公司營運，目前看來是正常使用下因地震造成的損害，若最後判定是中工該負責，台北市政府也會負責去追償，何來卸責？

卓冠廷近日頻透過質詢、臉書等方式猛轟李四川，外界認為2026新北市長選戰已提前開打，煙硝味四起。李告訴身旁友人說，「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」。