65％不同意修法提高死刑門檻 羅智強：告訴立委勿成幫兇

憲法法庭日前對死刑作出有條件合憲的判決，最新民調顯示，有高達64.9％的民眾認為立法院不應該配合修法提高死刑門檻。國民黨立委羅智強今天表示，民眾透過民調告訴所有立委，「不允許你們當大法官實質廢死的幫兇」。

新國會智庫今天公布的民調顯示，在立法院配合修法提高死刑門檻部分，有高達64.9％的民眾認為不應該；民調並詢問，這次總統提名7位大法官中，有6人主張廢死，立法院是否應該同意，還是不同意這6名主張廢死大法官的提名，有67％不同意。

羅智強表示，大法官作為一個憲法解釋機關，本應超然、中立，站在民意基礎之上傾聽民意，做出人民能夠接受的憲法判決，這才是民主憲政當中最核心的原則，但這次大法官做出實質廢死的判決，有高達近65％的民眾反對立法院配合修法，所以民眾透過民調，告訴所有的立委「不允許你們當大法官實質廢死的幫兇」，同時也給大法官一個響亮的耳光。

國民黨立委黃健豪指出，從縣市來看，台中市不同意廢死大法官的比例達75％，是六都最高，顯見台中人對於廢死議題表達出非常明確的態度。作為一個台中的立委，市民對於廢死的擔憂、憤慨，他都感同身受，尤其去年發生中捷砍人事件，台中市民正義勇敢地站出來，這次他也要為台中市民站出來，堅決反對讓廢死的大法官進入憲法法庭。

國民黨立委廖偉翔說，「立法院不能淪為大法官的橡皮圖章」，民眾期待的是一個能夠兼顧社會正義與民意的大法官團隊，而不是讓司法院成為廢死一言堂，因此他們更要堅決反對這些主張廢死的被提名人。

洪孟楷強調，他們一定專業審查嚴格把關，只要民進黨團提要審查大法官人選，他們絕對會審查，讓所有名單攤在陽光下，讓所有國人都看到審查結果，但審查不代表同意，如果跟人民背道而馳、罔顧民意、沒有民意基礎，甚至跟民意作對，他們不可能接受這份名單，所以接下來只要審查，國民黨團的委員絕對請纓上陣、自告奮勇，在院會問好問滿、直球對決，到時候死刑存廢與否的相關問題也會直接請教每一個被提名的大法官候選人，作為之後投票的參考。