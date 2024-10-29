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AIT華盛頓總部執行理事訪台 討論區域安全等議題

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會AIT）今發出新聞稿指出，華盛頓總部執行理事藍鶯昨日起訪問台灣，將於訪台期間與台灣相關人士討論，包括區域安全、貿易投資等議題。

AIT今宣布，華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於10月28日至11月1日訪問台灣並與相關人士會面，以展現美國對台灣的堅定承諾，並推進持續成長的美台夥伴關係。

AIT指出，藍鶯訪台期間，將就台美雙方利益相關議題的持續合作，包括區域安全、互利互惠的貿易與投資，以及人民之間的教育與文化連結進行討論。

AIT理事會於2020年5月宣布由藍鶯（Ingrid D. Larson）擔任美國在台協會華盛頓總部執行理事。在加入美國在台協會之前，藍鶯在美國國務院已有22年的服務資歷。藍鶯曾擔任台灣協調處處長，負責領導團隊協調美國對台政策和美台交流。她也曾擔任美國國務院東亞暨太平洋事務局公共外交辦公室副主任，協助制訂針對台灣及該區域的策略計畫。

藍鶯於2018年晉升為美國資深外交官，除了任職於華盛頓之外，她也曾派駐韓國、墨西哥、中國、突尼西亞及賽普勒斯。藍鶯來自美國科羅拉多州，畢業於科羅拉多大學國際事務學系，隨後於1994年在費城天普大學獲得法律學位。

AIT 台美關係 美國在台協會

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