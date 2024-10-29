卓冠廷指新北成李四川細漢？北市還原環狀線反擊政治操作

環狀線403地震受損，新北議員卓冠廷昨批新北市府要付中工14億，簽約的北市府不用負責？並指控新北成北市副市長李四川「細漢」？北市府今還原環狀線第一階規畫興建、雙北協議共識等過程，反擊卓冠廷別為選舉進行假想，做政治操作。

北市府副發言人郭音蘭表示，對於近日有新北市議員提出的不實指控，環狀線第一階段由原台北縣政府規畫及報奉行政院核定，並基於事權統一及介面整合等因素，於縣市合作會議，達成將環狀線第一階段交由北市府興建共識，並經報請交通部同意後，於2006年11月24日由當時的市長馬英九與台北縣長周錫瑋簽訂北捷系統環狀線建設計畫第一階段建設與土地開發行政契約書。

至於現任北市府副市長李四川是於行政契約書簽訂後，於2007年9月才到台北縣政府服務，一直到2018年12月25日離開新北市政府。環狀線第一階段建設工程接近完工時，雙北市政府就環一未來營運進行協商，後於2018年12月28日由當時的市長柯文哲與朱立倫簽訂營運行政契約，明訂環一營運盈虧及重置費用由新北市政府負擔，並暫交由台北捷運公司營運3年，再由新北市政府考量是否收回自行營運。

北市府表示，2023年3月經雙北協商共同函請交通部同意，環狀線第一階段地方主管機關移回由新北市政府擔任，經交通部同意後，已於當年5月正式移轉新北市政府營運；況且雙北簽定契約，皆由首長為之，請新北議員卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。