拚淨零轉型 卓榮泰：目標2030年綠電占比30%

行政院長卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告。卓榮泰指出，能源轉型政策除了已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現也積極推動地熱等新能源，並擴展增氣減煤策略，達到2030年綠電占比30%的淨零轉型階段性目標，並有充足的綠電滿足出口產業需求。

卓榮泰指出，目前能源配比現況，過去8年的努力下，再生能源裝置容量已從2016年的4.73GW增加到2023年底的17.96GW，成長2.8倍；其發電量也從127.3億度增加到268.7億度，發電量已翻倍成長。

談及未來能源配比目標，卓榮泰表示，能源配比與年度用電需求相關，隨各年度發電與用電情勢而有所變動，例如2021年因當年度經濟成長高達6.6%，帶動全國用電成長4.4%，造成能源配比大幅變化。因此，政府定期滾動檢討用電需求，並規劃電源開發方向，目前目標為2030年「綠電占比3成，燃煤占比2成，燃氣占比5成」，已達成增加再生能源、減少燃煤發電的減碳效果。

卓榮泰指出，政府推動再生能源有2大重點。第一，增加設置能量。第二，嚴格杜絕不法。

他表示，政府長期致力杜絕不法行為，2021年8月政府就已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，打擊綠能犯罪。根據統計，檢察機關自2021年1月到今年9月底，已經偵辦136案，羈押33人，起訴91人，並查扣不法犯罪所得。

卓榮泰說，今年6月，最高檢察署再聯合調查局、廉政署，執行「靖平專案：綠能掃黑肅貪」，跨機關積偵辦綠犯罪，綠能掃黑是過去到現在持續的工作重點。

在口頭報告時，卓榮泰也提及電價政策。他說，現行電價審議是依「反映成本、節能減碳、照顧民生、穩定物價、使用者付費」等原則，由電價費率審議會定期檢討決定。

卓榮泰指出，審議會審議電價時須評估多重因素，如綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、民生產業承受程度、台電公司虧損狀況等因素，審慎評估整體電價調整事宜。

卓榮泰表示，現行電價政策透過外部委員過半的電價審議機制，在兼顧電價合理化及穩定民生物價等前提下進行審議，在調整電價的同時，行政院也持續推出深度節能措施，除可促進節電，更能減輕用戶電費支出，並且有助減碳效益。