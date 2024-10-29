谷立言揭台缺水、電迫台積電赴美 郭智輝：2030年電力充足

有關AI產業快速發展，恐怕導致國內供電短缺，台達電創辦人鄭崇華昨天表示，「台灣非用核電不可」，否則影響AI發展。經濟部長郭智輝今天說，尊重相關發言，但是應該不會，政府都有計劃，「我們現在極盡所能，都把命題考慮進來。」

至於美國在台協會（AIT）處長谷立言認為，台灣缺水、電，導致半導體業台積電被迫赴美投資。郭智輝則說，基本上台灣跟美國彼此互補，雙方都有相當深入的討論，如果按照計畫進行，現在大家都能同意，台灣到2030年電力充足，特別是半導體用電比較多。

郭智輝強調，如果大家都支持台電建廠與綠電發展，半導體產業在台灣就能夠有更大的發展，台積電是台灣的護國神山，「如果大家都支持護國神山，也請大家支持台電。」

立法院會今天進行「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告，針對鄭崇華談話內容，郭智輝會前受訪時表示，「應該是不會啦，我們都有計畫」，不過面對AI產業來台投資，也是政府現在努力的方向，發電量確實比較多，「我們現在極盡所能，都把命題考慮進來」，尊重相關發言。

另外，美國總統候選人川普近日再次重申，台灣偷走美國晶片產業，有學者呼籲與川普團隊溝通。郭智輝則說，「美國友人的看法，我們都給予尊重」，台灣跟美國的關係長期穩定發展，民主黨與共和黨也都抱持同樣的態度，「對於選舉前的發言，我們都給予尊重。」

媒體詢問，未來是否考慮重啟核能。郭智輝則說，行政院長卓榮泰先前表明，政府不排除任何先進科技，現在有高度關注相關研究，針對核能發電的延役或者再起，現在有核子反應器設施管制法，經濟部是執行單位，絕對按照法令執行，至於核電廠的員工，政府也會全數保留。

郭智輝表示，政府除了關注未來新科技，現在也有新型核電發展，全世界都在關注相關命題，台灣不能沒有專家判斷，因此人才跟技術都會保留。