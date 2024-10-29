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谷立言稱台積電因缺水電而赴美 卓榮泰：台灣用電不會有問題

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告，卓榮泰表示對核能討論，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政，如果未來新核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等3個前提下，政府抱持開放討論的態度。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天前往立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告，卓榮泰表示對核能討論，政府維持尊重態度，對於核電使用應配合法規規範、依法行政，如果未來新核能技術在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等3個前提下，政府抱持開放討論的態度。記者曾學仁／攝影

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言日前說，台積電赴美投資，主因是台灣無法提供足夠的綠電與水源。行政院長卓榮泰對此回應，政府一直確保民生與產業用電安全無虞，對全世界夥伴國家與民主供應鏈夥伴也做這樣的承諾，台灣用電與用水不會有大問題。

卓榮泰今天上午赴立法院針對「能源配比及電價政策」進行專案報告並備詢。對於谷立言日前質疑台灣缺綠電與水源一事，卓榮泰表示，政府一直確保民生與產業用電安全無虞，對全世界夥伴國家與民主供應鏈夥伴也做這樣的承諾，保障台灣在水電供應上持續開發，將來用電與用水不會有大問題。

台達電創辦人鄭崇華日前呼籲台灣非用核電不可，且錯誤政策必須改進？卓榮泰對此表示，政府會在能源政策上更謹慎，核三廠2號機除役是按照「核管法」規定，若要延役就要在5年前提出，政府無法突破法律的規定，依照規定無法違法使用。

卓榮泰表示，政府努力方向仍然是發展多元綠能，核三廠2號機大修期間，風力與光電都發揮相當大功能，政府也積極開發水力與地熱，而且經過詳細計算，2030年以前新燃氣電廠與多元綠能發展，足夠台灣半導體與AI成長的使用電量。

另外，美國共和黨總統候選人川普接受專訪時仍要求台灣繳保護費，有學者呼籲要與川普團隊溝通。卓榮泰表示，美國即將進行大選，台美之間基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展很好，且美國主要政黨對美台關係的未來發展有高度共識，相信美國的民主選舉會很順利。

卓榮泰 台積電 美國在台協會 谷立言

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